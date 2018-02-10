Неймара освистывают в Париже. Фанаты «ПСЖ» знают, что легенда не он, а Кавани

Кавани бомбит за «Париж» уже пять лет, но самый ядерный отрезок его французской карьеры пришелся на конец января. В течение полутора недель Эдинсон получил сразу два заряда эндорфинов: сначала фаны «ПСЖ» освистали Неймара после того, как бразилец снова пробил пенальти вместо партнера, затем страйкер стал лучшим бомбардиром клуба, перегнав великого Златана.

Парижская публика разборчива в выборе кумира. Пока Неймар тянет игру на себя и выбивает сумасшедшие показатели дриблинга (даже с поправкой на уровень Лиги 1), Кавани просто остается собой. В конфликте двух южноамериканцев болельщики заняли сторону Эдинсона: от звездного напарника Матадор отличается тем, что никогда не возникал, а свои интересы всегда отбрасывал на второй план.

Когда Кавани только обустраивался в Париже, Блан пообещал ему роль центрального нападающего в связке со Златаном. Это идеально подходило стилю Эдинсона (уругваец лучше всех завершает моменты в одно касание, а Ибра здорово стягивает на себя защитников), однако эксперимент не сработал. Чтобы не затронуть эго Ибрагимовича, трусливый коуч перешел на схему с одним форвардом и отдал предпочтение шведу.

Кавани, купленному у «Наполи» за 65 миллионов евро, предложили альтернативу – без подготовки сменить амплуа и перейти на левый фланг. Эдинсон согласился. Все три года со Златаном уругваец бегал на краю, а выходил в атаку, только когда альфа-самец отсиживал бан или отсутствовал с травмой.

Требования команды уругваец просек достаточно быстро. Эдинсон первым вступал в прессинг после потери и следил за подключениями крайнего защитника. Необъяснимое желание Кавани пахать не отразилось на атакующей статистике: в 148 матчах на флангах (иногда Эдинсона заносило направо) форвард забил 81 мяч.

Эдинсон КаваниGetty Images

Златан покинул Париж летом 2016-го года – только спустя 36 месяцев после переезда в «ПСЖ» Кавани занял любимую роль. От возвращения в штрафную у Эдинсона случился бомбардирский оргазм: в 50 матчах прошлого сезона уругваец вкрутил 49 банок. В этой кампании Кавани продолжает унижать (0,87 гола за игру), но старт чемпионата подкинул новый вызов – на горизонте выскочил плаксивый новичок.

В спорах насчет пенальти Эдинсон повел себя крайне грамотно. В середине ноября Кавани просто отказался от ударов с точки (Эмери настаивает, что парни лупят по очереди) и попросил об этом, только приблизившись к рекорду Ибры. Неймар отказал, получил от стадиона унизительный свист, а Кавани добился своего, просто потерпев девять дней.

Случай с дорогостоящим бразильцем доказывает: Кавани сделает все ради команды. Эдинсон понимает, какие средства клуб инвестировал в Неймара и какие планы боссы строят вокруг него. Лишний шум ударит по атмосфере в коллективе, который всерьез нацелился на Лигу чемпионов и видит в Нее недостающий элемент.

Альтруизм Кавани проявляется даже за пределами поля. Пока партнеры вытягивали из шейхов бонусы и прибавку к зарплате, Эдинсон попросил пересмотреть условия сделки только на четвертый год во Франции. Когда игроки «ПСЖ» вернулись на тренировочную базу после разгрома от «Барсы», то увидели: наряду со словами «амбиции» и «победа» в раздевалке кто-то высек заглавными буквами «смирение». Конечно, это был Эдинсон.

Недооцененные качества Кавани особенно полезны в игре. На протяжении пяти последних лет «Париж» остается лидером по числу разрезающих передач в топовых чемпионатах: умнейшие открывания Эдинсона (уругваец здорово подхватывает пасы на ход) лишь поспособствовали тому, что следить за «ПСЖ» совсем не скучно.

После первых сезонов во Франции к Кавани прицепилась репутация форварда, который часто порет моменты. Немного несправедливо: Эдинсон крупно лажал в отдельных важных матчах, поэтому у фанатов срабатывала эвристика доступности. В этом сезоне южноамериканец забивает даже больше ожидаемого – претензий по реализации к нему больше нет.

Еще один страйк к Эдинсону связан с слабостью Лиги 1, но аргумент насчет уровня французских оборон тоже так себе. Во-первых, Кавани много забивал за «Палермо» и «Наполи» – в стране, где тактику чтут даже на небесах. Во-вторых, Францию заселяют физически мощные защитники – Неймар уже прочувствовал это на себе.

Ярлык недостаточно крутого страйкера разбила даже попсовая публика в Париже. Кавани стал для нее легендой, несмотря на то, что играет на любимой позиции полтора года и постоянно подстраивается под партнеров-селебрити. Мелкие недостатки Эдинсон компенсирует бесконечными достоинствами: Неймара завезли для того, чтобы в этом убедились не только прошаренные гики, но и туристы на «Парк Де Пренс».

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