Игра на понижение. 3 лазейки, через которые топы обходят финансовый фэйр-плей

В конце января просвистела тревожная для некоторых грандов новость – УЕФА закрутит гайки при контроле финансов. Всему виной «ПСЖ», который летом 2017-го потратил на трансферы около 400 миллионов евро. «Бавария», «Ювентус» и «Барселона» публично гневались, что подтолкнуло организацию к изменениям, которые могут внедрить уже в мае 2018 года.

Аудиторы перейдут от системы контроля доходности клуба к контролю расходов команд на трансферы. Разница между суммами, которые клубы тратят и зарабатывают на рынке не должна уходить в минус больше, чем на 100 миллионов евро в год. Плюс, возможны ограничения на количество контрактов с футболистами.

Но, согласно третьему закону Ньютона классической механики, инициатива имеет инициатора. Клубы находят лазейки или альтернативные способы игры на рынке в обход ФФП быстрее, чем новые ограничения вступают в силу. На сегодня популярны три прозрачных и легальных способа приобрести нужного игрока и не попасть под санкции.

Эймерик ЛапортGetty Images

Первый – дать деньги игроку, чтобы он выкупил сам себя. За последние два трансферных окна состоялись два громких трансфера, при которых игроки активировали собственные клаусулы за чужой счет. Во-первых, Неймар: летом 2017-го бразилец заплатил отступные в 222 миллиона евро из своего кошелька. Эти деньги нападающему заплатил Катар как послу чемпионата мира-2022. Во-вторых, Эймерик Лапорт, который в январе 2018-го попрощался с «Атлетиком». На сайте басков указано, что они получили деньги не от покупателя, а от игрока, который сам разорвал контракт в одностороннем порядке, получив кэш на оплату суммы отступных в 65 миллионов евро от неназванного клуба. На следующий день «Манчестер Сити» презентовал новичка из Испании. В итоге УЕФА не к чему придраться, в то время как игрок радостно подписал контракт.

Второй способ прост и эффективен: растянуть выплаты на несколько финансовых лет. «ПСЖ» до схемы с выкупом клаусулы самим Неймаром предлагал «Барселоне» рассрочку, но каталонцы принципиально отказались. Но это исключительный случай. Как правило, клубы соглашаются на постепенные выплаты. Например, «МЮ» заплатил за переход Ромелу Лукаку не единоразово, а траншами по договору с «Эвертоном». Та же история с Антони Марсьялем: последний перевод упадет на счет «Монако» в 2018-м, хотя нападающий уехал в Англию полтора года назад.

Ромелу ЛукакуGetty Images

К этой же категории можно отнести аренду игрока с правом обязательного выкупа. Суть аферы в том, что клуб получает игрока в одном финансовом году, а платит – в следующем. Такую сделку провернул «ПСЖ» с Килианом Мбаппе. Между трансфером и оплатой пройдет девять месяцев, в марте парижане спокойно сдадут документы в налоговую без учета француза, а летом свежую ведомость откроют записью о бывшем нападающем «Монако». Главный минус такого способа ухода от ФФП – переплата, как и за любую рассрочку.

Третий ход полностью исключает из схемы деньги, либо существенно снижает сумму – обмен игроками. Раньше так сплавляли ненужных ребят, чтобы сбить стоимость на желаемого и дорогостоящего футболиста из другого клуба. Сейчас это действительно мощный инструмент, помогающий выйти из проверок УЕФА чистым.

Простейший пример – обмен Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса между «МЮ» и «Арсеналом». Способ настолько универсален, что позволяет выстраивать целые многоходовки.

«Челси», «Арсенал» и «Боруссия» помогли друг другу решить проблемы нападающих, существенно снизив трансферные расходы. Пьер-Эмерик Обамеянг перешел к «канонирам» за 65 миллионов евро, но продажей Оливье Жиру в «Челси» Арсен Венгер сбил затраты до 40 миллионов. При этом «синие» сдали в аренду «Боруссии» Миши Батшуайи, который, скорее всего, так и останется в Дортмунде, а значит полностью отобьет покупку Жиру – бельгиец стоит 25 миллионов евро. Единственная причина, по который «Боруссия» не включила опцию выкупа Миши сразу – требование «Челси» о пункте обратного выкупа за фиксированную цену. Наученные горьким опытом с Марио Гётце дортмундцы просто избежали роли крайних в этой ситуации.

Существуют нелегальные способы ухода от правил ФФП: например, искусственное завышение доходов. Но если УЕФА наконец перейдет к прямому ограничению расходов команд на трансферы, трюки с документацией потеряют всякий смысл.

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