Баг Жозе Моуринью перед Рафаэлем Бенитесом и нули «Барселоны». Главное – про футбольное воскресенье

Испания

«Барселона» почему-то не забила «Хетафе»

Вальверде разместил на поле почти всех звезд – Коутиньо опустился в центр поля, Мина вышел в оборону, даже Алькасер каким-то образом попал в старт. Тренер пожертвовал Пике, Паулиньо и Дембеле и явно сомневался, правильно ли поступил. За первый тайм «Барса» никак не била по воротам и казалось, что даже не старалась. «Хетафе» грамотно обрубил нападение каталонцев и предельно жестко играл с суперзвездами – арбитр Борбалан позволял.

Лионель Месси, «Барселона», «Хетафе»Getty Images

После часа мучений вместо Коутиньо и Алькасера вышли Иньеста с Дембеле, «Барселона» перешла на навал и наткнулась на толковую игру голкипера Гуаиты. Вратарь чуть не уехал в «Кристал Пэлас», но вместо этого засушил будущего чемпиона на «Камп Ноу». 0:0 – преимущество «блауграны» сократилось до семи очков, «Реал» отстает на 17.

А еще:

«Барса» впервые не забила в домашнем матче чемпионата за 1,5 года. Последний раз сухой из Каталонии уезжала «Малага», это было в ноябре 2016-го.

«Барселона» сгоняла нули с середняком. 3 причины, почему это хорошо, и 2 – почему плохо

А еще в Испании:

«Валенсия» с трудом передавила «Леванте» – 3:1, голы у «лос че» положили Санти Мина, Лусиано Вьетто и Дани Парехо с пенальти. «Летучие мыши» выиграли впервые за три матча и теперь даже выше в таблице, чем мадридский «Реал».

«Сельта» и «Эспаньол» забили друг другу по разу в первом тайме и по разу во втором. 2:2 – не мир, а война.

«Севилья» забила «Жироне» на самом старте второй половины, но без Серхио Рико ничего бы не было. Вратарь потащил пенальти на 42-й минуте, а в финале матча отразил удар головой в упор. 1:0 – кипер в порядке.

Англия

Моуринью опять проиграл Бенитесу

Жозе Моуринью, Рафаэль БенитесGetty Images

Перед игрой с «Ньюкаслом» Моуринью остался без Рэшфорда и Эрреры, но сильно не грустил – у него хватает звезд для четкой игры с середняками. Но уже на пятой минуте Де Хеа вытащил мяч из верхнего угла и понял, что просто не будет. За первый тайм «МЮ» классно поводил по щекам «Ньюкасла» контратаками – и Санчес зачем-то сделал паузу перед пустыми воротами, и Марсьяль пробил четко в Дубравку.

На 64-й минуте Смоллинг получил желтую за дайвинг, а на 65-й «Ньюкасл» забил – Ричи прибежал в штрафную на стандарт и вколотил в ворота. «Юнайтед» обрушился новыми атаками, но вратарь «сорок» отразил все, даже два удара с метра в упор от Марсьяля. 0:1 – «Манчестер» отметил продление контракта с Моуринью фейлом на «Сент-Джеймс Парке».

А еще:

Салах и Фирмино поиздевались над «Саутгемптоном»

Мохамед Салах, «Ливерпуль»Getty Images

«Ливерпуль» постоянно забирает лидеров «Сотона», поэтому наизусть знает их комбинации. После углового «святые» получили контратаку, Хут махнул мимо мяча, Салах выкатил под удар Фирмино. Бобби вколотил 12-й гол, и этом сезоне ему потребовалось для этого 26 игр. В чемпионате-2016/17 у него было 11 банок в 35 матчах, а в 2015/16 – 10 мячей в 31.

К концу тайма ассистент и бомбардир поменялись местами, и уже Фирмино нашел пяткой Мо Салаха в штрафной. Египтянин здорово раздел голкипера и остальную защиту. Во второй половине «Ливерпуль» не сбавил и чуть не затащил третий и четвертый гол, но пожалел своих будущих игроков. 2:0 – нельзя огорчать фарм-клуб, поэтому только двушечка.

А еще:

А еще в Англии:

«Хаддерсфилд» опустил гильотину на голову «Борнмута», «вишням» досталось четыре раза – 4:1. В телетрансляцию еще попал пенис одного из запасных «Хаддерсфилда» – оказывается, в Англии так можно.

Италия

«Интер» разбил 9 игроков «Болоньи»

Янн Карамо, «Интер»Getty Images

В первые полчаса Эдер и Паласио обменялись голами – классная и открытая игра миланцев с «Болоньей» радовала ребят на «Сан-Сиро». «Нерадзурри» окапывались вокруг штрафной соперника и чудом не забили еще. Сначала голкипер потащил мертвый удар из штрафной, а потом Перишич с метра растерялся перед воротами.

На 63-й минуте мяч подхватил 19-летний француз Янн Карамо. Парень хвалился, что его почти забрал «ПСЖ», а с его агентом договаривался «Арсенал», но он выбрал «Интер». Эффектным финтом и четким ударом Янн показал, чего стоит.

«Болонья» окончательно приуныла, когда вторую желтую получил защитник Мбайе. Еще одно удаление гости схватили после видеоповтора, но Масина прямой ногой въехал в голеностоп Лисандро Лопеса. 2:1 – первая победа «Интера» с 3 декабря, миланцы не выигрывали больше двух месяцев.

А еще в Италии:

«Рома» попозорилась перед худшей командой Европы – «Беневенто» втащил первым, Фасио еле исправил положение. К часу римляне затянули в сетку соперника еще два мяча и спокойно выдохнули. Команды повеселились еще чуть-чуть, дубль сделал 20-летний турок Юндер – 5:2, «Рома» вернулась на четвертое место в Серии А.

А еще в Германии:

«Вердер» победил во втором матче подряд, теперь досталось «Вольфсбургу» – 3:1.

Пожарный-тренер Тайфун Коркут теперь в «Штутгарте», и у него получается лучше, чем в «Байере». После его назначения швабы отыгрались в матче с «Вольфсбургом», а теперь хлопнули «Гладбах» – 1:0, Гинчек забил на пятой минуте.

А еще во Франции:

«Лион» после победы над «ПСЖ» нарвался на отчаянно сложный календарь и проиграл третий матч подряд. После «Бордо» и «Монако» его отбуцкал «Ренн» – «Олимпик» пропустил ультрарано (на 5-й) и ультрапоздно (на 95-й), 2:0.

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