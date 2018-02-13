Повар из мема нарезал и посолил стейк Бэкхему. А потом покормил его с ножичка

Тот самый повар из мемов, который очень элегантно просыпает соль, попал в инстаграм Дэвида Бэкхема. Он нарезал экс-футболисту стейк, посолил его, а затем положил кусочек Бэкхему в рот.

Полюбуйтесь на это пиршество:

Последним клубом в карьере Бэкхема стал «Пари-Сен Жермен».

Сейчас Бэкхем создает очень крутой клуб в MLS. Почитать об этом можно тут.

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