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Попрошайки в пустом переходе сыграли в футбол и внезапно отбросили костыли

Попрошайки в пустом переходе сыграли в футбол и внезапно отбросили костыли
Eurosport

1 час назад

На чудесное исцеление это все-таки не похоже.

Двое попрошаек в краснодарском подземном переходе, когда поток людей поредел, решили попинать футбольный мяч.

Закончилось это тем, что они отставили в сторону костыли. Играть в футбол без них очевидно удобнее:

  • Виды активности, которыми эти парни могли заниматься на костылях: попрошайничать.
  • Виды активности, которыми они могут заниматься без костылей: найти работу, играть в футбол не только в переходе.

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