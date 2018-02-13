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Попрошайки в пустом переходе сыграли в футбол и внезапно отбросили костыли
На чудесное исцеление это все-таки не похоже.
Двое попрошаек в краснодарском подземном переходе, когда поток людей поредел, решили попинать футбольный мяч.
Закончилось это тем, что они отставили в сторону костыли. Играть в футбол без них очевидно удобнее:
- Виды активности, которыми эти парни могли заниматься на костылях: попрошайничать.
- Виды активности, которыми они могут заниматься без костылей: найти работу, играть в футбол не только в переходе.
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