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adidas презентовал ядерно-белые бутсы, после удара которыми мяч сам полетит в ворота

adidas презентовал ядерно-белые бутсы, после удара которыми мяч сам полетит в ворота
Eurosport

1 час назад

Огонь!

adidas представил новые бутсы серии Cold Blooded – Copa Gloro 17 White/Real Coral.

Расцветка новых бутс – белоснежно-белая. В таких красавцах можно будет увидеть, например, Месси, Озила или Бэйла.

  • adidas презентовал коллекцию Cold Blooded в конце января. В серию входят бутсы от лидера «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Nemeziz Messi 17+.
  • Помимо Месси в число звезд, имеющих контракт с adidas, входят Поль Погба, Луис Суарес и Фирмино.

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