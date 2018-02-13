adidas презентовал ядерно-белые бутсы, после удара которыми мяч сам полетит в ворота
Огонь!
adidas представил новые бутсы серии Cold Blooded – Copa Gloro 17 White/Real Coral.
Расцветка новых бутс – белоснежно-белая. В таких красавцах можно будет увидеть, например, Месси, Озила или Бэйла.
- adidas презентовал коллекцию Cold Blooded в конце января. В серию входят бутсы от лидера «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Nemeziz Messi 17+.
- Помимо Месси в число звезд, имеющих контракт с adidas, входят Поль Погба, Луис Суарес и Фирмино.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте