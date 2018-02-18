Повторение рекорда Гвардиолы, дубль Лукаку. Посреди Олимпиады неожиданно играют в футбол

Англия

«МЮ» поужинал «Хаддерсфилдом» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

План «Хаддерсфилда» держать оборону до последнего витка колючей проволоки провалился уже на третьей минуте: Лукаку реализовал волшебный проникающий пас Маты. «Терьеры» ломанулись в атаку, но не создали ничего толкового у ворот Ромеро. Во втором тайме у «красных дьяволов» прошла контратака, и Лукаку оформил дубль – бельгийцу ассистировал Санчес.

А еще:

На счету Лукаку 10 голов в 10 десяти последних матчах Кубка Англии.

Ромелу Лукаку, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

А еще в Англии:

В 90-е «Ковентри» сражался в АПЛ, но сейчас небесно-голубые вялятся в четвертом дивизионе и любезно пропустили в четвертьфинал «Брайтон». Команда Хьютона выиграла со счетом 3:1, а победный мяч провел Леонардо Ульоа. Аргентинец сгонял в «Лестер», обзавелся чемпионской медалью и забил за «чаек» впервые с мая 2014 года.

«Саутгемптон» сокрушил на выезде «Вест Бромвич» (2:1) и впервые с сезона-2004/05 вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

Испания

«Барселона» похрустела «Эйбаром» перед выездом в Лондон

Луис СуаресGetty Images

Постоянный клиент каталонцев «Эйбар» подвернулся каталонцам очень вовремя – после двух ничьих подряд. Команда Вальверде огрела басков голом на 16-й минуте: Суарес замкнул четкий пас Месси. Хозяева огрызнулись выстрелом Орельяны в перекладину, чилиец распсиховался, отхватил второе предупреждение еще до перерыва и обрек «Эйбар» на поражение. Вскоре к Орельяне присоединился и тренер Мендилибар, страстно, но бесполезно споривший с судьей.

После перерыва Месси и Видаль не реализовали выходы один на один с голкипером, и лишь Альба в конце матча ошпарил Дмитровича вторым голом на добивании (2:0).

Пах, лава. Слабые места игроков «Барсы» перед матчем с «Челси»

А еще:

В этом сезоне Лионель Месси 14 раз пробил в каркас ворот соперника – рекорд!

«Барселона» продлила беспроигрышную серию в Примере до 31 матча, повторив серию с Пепом Гвардиолой в 2011-м.

Фабиан Орельяна заработал шестую карточку в чемпионате Испании и третью в игре против «Барсы».

А еще в Испании:

Приход Винченцо Монтеллы на пост главного тренера «Севильи» вдохнул в команду новую жизнь. Андалусийцы вышли в финал Кубка Испании, а в этом туре загрызли в гостях «Лас Пальмас» (2:1) и приблизились к зоне Лиги чемпионов.

Последняя команда чемпионата «Малага» 80 минут матча против «Валенсии» вела в счете, но рывок «летучих мышек» и удаление в составе хозяев помогли команде Марселино победить (2:1).

Италия

«Рома» обыграла «Удинезе» в десятый раз подряд

«Рома»Getty Images

В ближайшую среду «волки» проведут в Харькове первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против чемпиона Украины, но отработать выездную модель не получилось. «Зебры» заперлись в обороне, и римляне играли первым номером – на Украине будет наоборот. 40-летний вратарь «Удинезе» Альбано Бидзарри тащил полтора тайма, пока его не пробил шикарным низовым ударом Дженгиз Юндер. В конце матча команда Ди Франческо похоронила «зебр» на контратаке – мяч на счету Перотти (2:0).

А еще:

«Рома» не проигрывает в 18 из последних 19 выездных матчей в Серии А.

А еще в Италии:

Кризисный «Интер» вновь проиграл. Команда Спаллетти влетела в гостях «Дженоа» со счетом 0:2. Миланцы проиграли на поле «грифонов» пятый сезон подряд.

Германия

Самый трудный матч «Баварии» под руководством Хайнкеса

«Вольфсбург» устроил «Баварии» отличную проверку накануне рубки с «Бешикташем» в Лиге чемпионов. «Волки» закатили мюнхенцам после розыгрыша стандарта уже на восьмой минуте – Дидави замкнул навес на дальнюю штангу от Малли. После гола хозяева законсервировались в штрафной, да так, что первый момент чемпионы создали только на исходе часа игры: судья назначил пенальти за снос Толиссо, но Роббен проиграл схватку вратарю – первый промах голландца с 2012-го.

Арьен исправился через 10 минут, четко навесив на голову Вагнеру – 1:1, а в компенсированное время Роббен заработал пенальти и Левандовский принес «Баварии» победу (2:1).

А еще:

Юпп Хайнкес выиграл 13-й матч подряд во всех турнирах – самая продолжительная серия в карьере 72-летнего специалиста.

Томас Мюллер сыграл 422-й матч за «Баварию» во всех турнирах и догнал Румменигге.

А еще в Германии:

«Байер» обыграл на выезде «Гамбург» (2:1). Бернд Холлербах – первый тренер «динозавров», который проиграл четыре дебютных матча во главе «Гамбурга» с момента основания Бундеслиги.

Ужасно начавший второй круг «Шальке» победил безынициативный «Хоффенхайм» (2:1). В конце матча травму получил лайнсмен, у которого жутко вывернулся голеностоп.

А еще во Франции:

«ПСЖ» ожидаемо разгромил «Страсбур» (5:2). Дубль на счету Кавани, еще по мячу генерировали Дракслер, Ди Мария и Неймар. Бразилец был страшно хорош.

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