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Камбэк «Реала» и успех «Ювентуса» в дерби. Футбольное воскресенье в 24 абзацах

Камбэк «Реала» и успех «Ювентуса» в дерби. Футбольное воскресенье в 24 абзацах
Данил Тармасинов

46 мин. назад

День, когда Марко Ройс снова забил за дортмундскую «Боруссию».

Испания

«Реал» порешал дерзкий «Бетис»

Марко Асенсио («Реал» Мадрид)

Марко Асенсио («Реал» Мадрид)Eurosport

Зидан на удачу выпустил в старте Лукаса Васкеса – с испанцем «Мадрид» еще не проигрывали с Примере. «Бланкос» поддавили бедный «Бетис» и выжали из него быстрый гол – Асенсио добавил головой после удара Роналду и сэйва Адана.

Севильцы очень слабо смотрелись в первой половине тайма, а потом преобразились. Проблемы «Реала» начались с повреждением Марсело, дальше было хуже. «Бетис» сначала забил со стандарта, а потом прибежал в контратаку и закатил в сетку от ноги Начо.

После перерыва Рамос врубил режим супермена и вогнал гвоздь над ушами голкипера. «Реал» понесся вперед, Бэйл дважды за две минуты опасно пробил – первый раз не попал в ворота, во второй двинул в штангу. Не попал Гарет – попали другие. Асенсио послал в сетку пас справа, а голкипер Адан пустил над рукой несложный удар Роналду.

«Бетис» еще потрепыхался и отыграл третий гол, но хозяевам не хватило времени, чтобы сравнять счет. Вместо этого на поле вместо Криша вышел Бензема и добавил пятую банку. 5:3 – «Реал» забил 6000-й, 6001-й и 6002-й мячи в Примере, больше всех в чемпионате.

А еще в Испании:

  • «Атлетико» запросто передавил «Атлетик» из Бильбао – 2:0. Баски ни разу не пробили в створ соперника, «индейцы» пересидели гостей в скучной игре без ударов – Гамейро и Коста забили после часа игры.
  • Ян Облак вышел сухим и повторил рекорд какого-то деда из «Депортиво» – 9 пропущенных мячей в 24 играх Примеры.
  • «Атлетик» впервые за 6 лет не забил в трех матчах чемпионата подряд. И почему голевой дождь пролился на головы игроков «Спартака»?
  • «Вильярреал» упустил победу над «Эспаньолом» – 1:1. Денис Черышев вышел в старте, мало времени проводил с мячом, один раз пробил и ушел на скамейку на 71-й минуте.

Италия

«Ювентус» отбуцкал «Торино» и остался без Игуаина с Бернардески

Федерико Бернардески («Ювентус»), «Торино»

Федерико Бернардески («Ювентус»), «Торино»Getty Images

«Юве» морально отдыхал в туринском дерби после Лиги чемпионов. «Торино» не выглядел зубастым, поэтому чемпионы прохаживались по газону в разминочном темпе. Привычно заряжен был Игуаин, но Гонсало унесли с поля еще на 15-й минуте – Сиригу тоже пошел до конца.

Первый сигнал «быки» услышали после подключения и удара Асамоа, но Молинаро подставил ногу и не подпустил мяч к воротам. Это не насторожило хозяев. Вышедший вместо Пипиты и получающий в Турине крохи игрового времени Бернардески проскочил мимо защитника и прострелил вдоль ворот – Алекс Сандро просто подставил ногу.

К концу матча статистика показала, что «Торино» бил в створ так же часто, как «Ювентус», но из опасного запомнилась только травма колена у Бернардески. 1:0 – девятая подряд победа «Юве» в Серии А и шестой подряд сухой матч.

А еще:

А еще в Италии:

  • «Наполи» спокойно разобрал на кирпичики СПАЛ – 1:0. В голевой атаке на шестой минуте «партенопеи» хватило шести точных передач, но как же они были хороши.
  • «Милан» заработал пенальти еще на седьмой минуте (не забил) и положил голешник «Сампдории» на 13-й. До перерыва прилетел и второй гол «россонери», но Бонуччи рано обрадовался из-за системы VAR и офсайда. 1:0 – миланцы еще не проигрывали в 2018-м, Гаттузо внезапно выровнял команду.
  • «Беневенто» явно что-то загадал у Санты – проигрывал 0:1 «Кротоне», бойко отыгрался к часу, опять пропустил и вырвал победу на 89-й минуте. 3:2 – третья победа аутсайдера в Серии А, все добыты после Рождества.
  • Вратарь «Кротоне» выбежал с мячом на чужую половину поля. Раньше так делали только в FIFA

Германия

Ройс снова забивает победные мячи за «Дортмунд»

Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд)

Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд)Eurosport

И.о. тренера «Боруссии Д» Петер Штёгер выпустил в старте Ройса, Гётце и Шюррле – забойное трио выпрыгнуло вместе на газон впервые с сентября 2014-го. Это не очень впечатлило «Гладбах» – в битве «Боруссий» в первом тайме они смотрелись острее, а Штиндль чуть не убежал один на один. Но свежая атака дортмундцев приструнила хозяев – Шюррле прострелил слева направо, Ройс орабельно попал под перекладину.

После перерыва Бюрки, в которого и так раньше въехал Бобадилья, отразил еще один опасный удар Штиндля и справился с добиванием Рауля. «Мёнхенгладбаху» не хватало острых ударов и более точных передач в штрафную, так что защита «Дортмунда» умножала на ноль все попытки соперника. Хозяева иногда щипались ударами головой со стандартов, но так и не пробили полутравмированного Бюрки.

1:0 – «Боруссия Д» победила «Боруссию М». Марко Ройс забил в Бундеслиге впервые с мая 2017-го. «Гладбах» потерпел четвертое поражение подряд и не положил соперникам в этих матчах ни одного мяча.

А еще:

А еще в Германии:

  • «Штутгарт» легко закопал «Аугсбург» – 1:0. Марио Гомес – просто могильщик баварцев, у него 6 мячей в 7 матчах против них. Это первая выездная победа «швабов», они покинули зону вылета.

Англия

«Тоттенхэм» в Кубке присел на переигровку с клубом третьей лиги

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Кит Хилл («Рочдейл»)

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Кит Хилл («Рочдейл»)Getty Images

Почеттино можно понять – лучше оставить основных в запасе и выпустить запасных в основе, чтобы сберечь силы на АПЛ. «Рочдейл» из третьей лиги казался милым и зубастым, но не настолько, чтобы отправлять на их подавление Кейна с Эриксеном.

«Шпоры» получили контратаку в конце первого тайма – Алдервейрелд ошибся с искусственным офсайдом, Хендерсон забил прямо из штрафной. Лондонцы задвигались активнее и нашли ответный гол к часу игры – Лукас Моура забил первый мяч за «Тоттенхэм» первым ударом в створ.

Давление гостей из Премьер-лиги усилилось с выходом Алли с Кейном и помогло: первый заработал пенальти, второй реализовал. Но еще одна глупая ошибка привезла «Тоттенхэму» переигровку, Ворм без шансов пропустил на 93-й минуте.

2:2 – Почеттино поплатился за сбережение сил лишним матчем в Кубке.

А еще во Франции:

  • «Лион» вроде решил проблемы до перерыва – Бернард Траоре сделал дубль и почти прикончил «Лилль». «Доги», которых могут отправить в Лигу 2, внезапно очнулись и отыгрались во второй половине. В итоге, 2:2 – «Олимпик» потерял очки на ровном месте.

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