Камбэк «Реала» и успех «Ювентуса» в дерби. Футбольное воскресенье в 24 абзацах

Испания

«Реал» порешал дерзкий «Бетис»

Марко Асенсио («Реал» Мадрид)Eurosport

Зидан на удачу выпустил в старте Лукаса Васкеса – с испанцем «Мадрид» еще не проигрывали с Примере. «Бланкос» поддавили бедный «Бетис» и выжали из него быстрый гол – Асенсио добавил головой после удара Роналду и сэйва Адана.

Севильцы очень слабо смотрелись в первой половине тайма, а потом преобразились. Проблемы «Реала» начались с повреждением Марсело, дальше было хуже. «Бетис» сначала забил со стандарта, а потом прибежал в контратаку и закатил в сетку от ноги Начо.

После перерыва Рамос врубил режим супермена и вогнал гвоздь над ушами голкипера. «Реал» понесся вперед, Бэйл дважды за две минуты опасно пробил – первый раз не попал в ворота, во второй двинул в штангу. Не попал Гарет – попали другие. Асенсио послал в сетку пас справа, а голкипер Адан пустил над рукой несложный удар Роналду.

«Бетис» еще потрепыхался и отыграл третий гол, но хозяевам не хватило времени, чтобы сравнять счет. Вместо этого на поле вместо Криша вышел Бензема и добавил пятую банку. 5:3 – «Реал» забил 6000-й, 6001-й и 6002-й мячи в Примере, больше всех в чемпионате.

А еще в Испании:

«Атлетико» запросто передавил «Атлетик» из Бильбао – 2:0. Баски ни разу не пробили в створ соперника, «индейцы» пересидели гостей в скучной игре без ударов – Гамейро и Коста забили после часа игры.

Ян Облак вышел сухим и повторил рекорд какого-то деда из «Депортиво» – 9 пропущенных мячей в 24 играх Примеры.

«Атлетик» впервые за 6 лет не забил в трех матчах чемпионата подряд. И почему голевой дождь пролился на головы игроков «Спартака»?

«Вильярреал» упустил победу над «Эспаньолом» – 1:1. Денис Черышев вышел в старте, мало времени проводил с мячом, один раз пробил и ушел на скамейку на 71-й минуте.

Италия

«Ювентус» отбуцкал «Торино» и остался без Игуаина с Бернардески

Федерико Бернардески («Ювентус»), «Торино»Getty Images

«Юве» морально отдыхал в туринском дерби после Лиги чемпионов. «Торино» не выглядел зубастым, поэтому чемпионы прохаживались по газону в разминочном темпе. Привычно заряжен был Игуаин, но Гонсало унесли с поля еще на 15-й минуте – Сиригу тоже пошел до конца.

Первый сигнал «быки» услышали после подключения и удара Асамоа, но Молинаро подставил ногу и не подпустил мяч к воротам. Это не насторожило хозяев. Вышедший вместо Пипиты и получающий в Турине крохи игрового времени Бернардески проскочил мимо защитника и прострелил вдоль ворот – Алекс Сандро просто подставил ногу.

К концу матча статистика показала, что «Торино» бил в створ так же часто, как «Ювентус», но из опасного запомнилась только травма колена у Бернардески. 1:0 – девятая подряд победа «Юве» в Серии А и шестой подряд сухой матч.

А еще:

А еще в Италии:

«Наполи» спокойно разобрал на кирпичики СПАЛ – 1:0. В голевой атаке на шестой минуте «партенопеи» хватило шести точных передач, но как же они были хороши.

«Милан» заработал пенальти еще на седьмой минуте (не забил) и положил голешник «Сампдории» на 13-й. До перерыва прилетел и второй гол «россонери», но Бонуччи рано обрадовался из-за системы VAR и офсайда. 1:0 – миланцы еще не проигрывали в 2018-м, Гаттузо внезапно выровнял команду.

«Беневенто» явно что-то загадал у Санты – проигрывал 0:1 «Кротоне», бойко отыгрался к часу, опять пропустил и вырвал победу на 89-й минуте. 3:2 – третья победа аутсайдера в Серии А, все добыты после Рождества.

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Германия

Ройс снова забивает победные мячи за «Дортмунд»

Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд)Eurosport

И.о. тренера «Боруссии Д» Петер Штёгер выпустил в старте Ройса, Гётце и Шюррле – забойное трио выпрыгнуло вместе на газон впервые с сентября 2014-го. Это не очень впечатлило «Гладбах» – в битве «Боруссий» в первом тайме они смотрелись острее, а Штиндль чуть не убежал один на один. Но свежая атака дортмундцев приструнила хозяев – Шюррле прострелил слева направо, Ройс орабельно попал под перекладину.

После перерыва Бюрки, в которого и так раньше въехал Бобадилья, отразил еще один опасный удар Штиндля и справился с добиванием Рауля. «Мёнхенгладбаху» не хватало острых ударов и более точных передач в штрафную, так что защита «Дортмунда» умножала на ноль все попытки соперника. Хозяева иногда щипались ударами головой со стандартов, но так и не пробили полутравмированного Бюрки.

1:0 – «Боруссия Д» победила «Боруссию М». Марко Ройс забил в Бундеслиге впервые с мая 2017-го. «Гладбах» потерпел четвертое поражение подряд и не положил соперникам в этих матчах ни одного мяча.

А еще:

А еще в Германии:

«Штутгарт» легко закопал «Аугсбург» – 1:0. Марио Гомес – просто могильщик баварцев, у него 6 мячей в 7 матчах против них. Это первая выездная победа «швабов», они покинули зону вылета.

Англия

«Тоттенхэм» в Кубке присел на переигровку с клубом третьей лиги

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Кит Хилл («Рочдейл»)Getty Images

Почеттино можно понять – лучше оставить основных в запасе и выпустить запасных в основе, чтобы сберечь силы на АПЛ. «Рочдейл» из третьей лиги казался милым и зубастым, но не настолько, чтобы отправлять на их подавление Кейна с Эриксеном.

«Шпоры» получили контратаку в конце первого тайма – Алдервейрелд ошибся с искусственным офсайдом, Хендерсон забил прямо из штрафной. Лондонцы задвигались активнее и нашли ответный гол к часу игры – Лукас Моура забил первый мяч за «Тоттенхэм» первым ударом в створ.

Давление гостей из Премьер-лиги усилилось с выходом Алли с Кейном и помогло: первый заработал пенальти, второй реализовал. Но еще одна глупая ошибка привезла «Тоттенхэму» переигровку, Ворм без шансов пропустил на 93-й минуте.

2:2 – Почеттино поплатился за сбережение сил лишним матчем в Кубке.

А еще во Франции:

«Лион» вроде решил проблемы до перерыва – Бернард Траоре сделал дубль и почти прикончил «Лилль». «Доги», которых могут отправить в Лигу 2, внезапно очнулись и отыгрались во второй половине. В итоге, 2:2 – «Олимпик» потерял очки на ровном месте.

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