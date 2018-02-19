В Бразилии игроки заразились бешенством, и судья показал 10 красных картонок

В игре шестого тура Лиги Баияно «Витория» – «Баия» относительно мирный первый тайм (6 желтых карточек) обернулся безумием во втором.

После того, как в ворота «Витории» был назначен пенальти, а игрок «Байи» его реализовал, футболисты обеих команд сцепились в рукопашной. Итог – 16-минутная пауза в матче и 8 красных карточек, в том числе три из них – для запасных игроков «Байи».

Всего арбитр удалил пятерых парней из «Байи» и трех – из «Витории», но чуть позже хозяева заработали еще две красные карточки, уравняв их общее количество – 5:5.

В итоге матч был остановлен. Переигровки не намечается – «Байе», скорее всего, присудят техническую победу, так как среди пятерых удаленных игроков этой команды не было запасных.

Лига Баияно – чемпионат штата Баия по футболу, в котором принимают участие все сильнейшие клубы штата.

«Витория» идет на втором месте в Лиге Баияно, «Байя» – на пятом.

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