Парнишка вырвал угловой флаг и отбивался от десятка соперников, будто он последний джедай

Эквадорский «Индепендьенте» обыграл уругвайский «Ривер Плейт» в полуфинале юношеского Кубка Либертадорес (до 20 лет) со счетом 3:2.

Проигравшая сторона не смирилась с поражением и решила обыграть эквадорцев хотя бы на кулаках. Особенно проигравших своим существованием оскорбил защитник «Индепендьенте» Анхело Пресиадо.

За Анхело погналась почти вся уругвайская команда, но тот оказался не робкого десятка. Пресиадо подбежал к угловому флажку, выхватил его и, размахивая флагштоком, пробил путь к спасению.

18 февраля Пресиадо справил 20-летие.

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