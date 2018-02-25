5 очков Луиса Суареса, возрождение BBC и нули «Баварии». Главное о футбольной субботе

Испания

Роналду, Бензема и Бэйла прорвало

У «Реала» три матча чемпионата за неделю, поэтому наличие всей троицы ВВС в старте удивило. Для «Алавеса» такой бронебойной силы не требовалось. «Мадрид» не напрягался весь первый тайм, до перерыва у соперников было больше травмированных игроков, чем опасных моментов. Роналду, Бензема, Бэйл и примкнувший Васкес гоняли мяч слаженно, но безыдейно и безынициативно – так на классе середняков не обыгрывают. Француз даже ковырнул мяч в контратаке 5 на 3 вместо нормального удара по воротам – провал.

Полетело после 43-й минуты. Сначала Криштиану открыл счет после паса пяткой Карима, через 20 секунд после свистка на второй тайм Бэйл наказал «Алавес» за обрез, к часу игры Роналду забил 300-й мяч за «Реал» в Примере, а под финиш матча Бензема добавил с точки. 4:0 – впервые за 110 игр каждый из трио ВВС забил, «Реал» доковылял до крупной победы на классе.

А еще:

«Барселона» запулила середняку 6 голов

«Жирона» зря разозлила лидеров чемпионата быстрым голом – Умтити и Тер Штеген не разобрались, форвард гостей красиво забил от штанги. Месси начал операцию спасения спустя две минуты после катастрофы. Лео отправил к воротам Суареса, потом сам положил двушечку. Угадайте, кто начал атаку с ассистом Коутиньо на уругвайца.

Пропущенный мяч стал для «Барсы» лишь эпизодом, хозяева просто разрывали соперника. После перерыва каталонцы добавили еще парочку голов. Филиппе Коутиньо показал тот скилл, за который точно отвалили миллионов 50 (внезапный и нелогичный дальний удар), а Луис Суарес замкнул прострел Усмана Дембеле и сделал хет-трик. Всего у уругвайца пять очков (три гола и две передачи), Месси во втором тайме успокоился и не выдавал новых бриллиантов.

6:1 – сине-гранатовые даже после разгрома «Реала» в параллельном матче показали больше врагов из Мадрида.

Англия

Фирмино не посмотрел на ворота при голе, «Ливерпуль» – на «Вест Хэм»

В этом матче за «молотков» дебютировал Патрис Эвра, почему-то потерявший контракт с «Марселем» (на самом деле, французы выгнали защитника за хайкик по фанату). Мерсисайдцы провели первый тайм с 66% владения, хотя легко могли пропустить – пробник Златана Марко Арнаутович шлепнул в перекладину на 15-й минуте, у «Вест Хэма» был реальный шанс. «Красные» обкладывали соперников атаками и родили со стандарта к середине тайма – Эмре Джан почти вошел в ворота с мячом. У «молотков» проскакивали интересные атаки, но к часу игры все было кончено – сначала Салах по-королевски разобрался на спокойняке, а затем Фирмино спижонил, отвернувшись при ударе в пустые.

В следующей атаке Мичейл Антонио напомнил, что перед нами «Ливерпуль» Клоппа, который легко упустит и более крупное преимущество, а оборона иногда лагает в простых ситуациях – минус два к 59-й минуте и шанс на камбек. Но «Вест Хэм» был хуже: Мане вышел один на один и попал в штангу, а потом все же подставился под прострел молодого фулбэка Робертсона. 4:1 – мерсисайдцы не почувствовали под собой соперника.

А еще:

А еще в Англии:

Рияд Марез впервые попал в старт «Лестера» в АПЛ после бунта из-за непродажи. «Лисы» пропустили в конце первого тайма и отыгрались после ошибки вратаря «Стока» при простреле – 1:1.

«Ньюкасл» дважды забил «Борнмуту» до перерыва, вел к 80-й минуте и упустил победу – 2:2. В выездном матче АПЛ с «сороками» это случилось впервые с 2000 года.

Германия

«Бавария» не смогла

Фанаты на «Альянц-Арене» что-то заподозрили еще на пятой минуте, когда вратарь «Герты» отразил кивок Левандовского в упор с метра. Руне Ярстейн портил Юппу Хайнкесу рекорд – при победе над берлинцами тренер «Баварии» побеждал бы в 15-м матче подряд. Столичный клуб кусался стандартами, но регулярно проседал под быстрым нападением «Баварии». Хайнкес выпустил основу, но ни Лева, ни Роббери не втащили соперникам с игры. За 45 минут у одного польского форварда набралось больше ударов, чем у всей «Герты».

Роберт раз за разом проигрывал Ярстейну, Хайнкес выпустил на помощь Сандро Вагнера и перешел на 4-4-2. В добавленное время Роббен пробил с перспективного штрафного и тоже попал прямо в голкипера. 0:0 – внезапная потеря очков «Баварии». Чемпионат Германии снова можно смотреть.

А еще в Германии:

В Бундеслиге за день забили пять мячей – это антирекорд, в XXI веке немцы так мало не клали.

Матч второй Бундеслиги между «Дуйсбургом» и «Ингольштадтом» внезапно оказался очень веселым. К 18-й минуте команды уже открыли счет, а потом хозяева пропустили адский гол. «Ингольштадт» пошел вперед, защитник «Дуйсбурга» прерывал атаку, скинул вратарю и не заметил, что кипер пьет водичку за ленточкой.

А еще в Италии:

«Интер» больше часа мучился с худшей командой Серии А, но потом вколол «Беневенто» две инъекции – 2:0.

А еще во Франции:

«Монако» вроде порешал проблемы с «Тулузой» – у соперников не было трех героев атаки, а к 72-й минуте счет был 3:1 (дубль у 22-летнего португальца Лопеша, присмотритесь к нему). Но потом монегаски привезли пенальти и пропустили на 87-й от бывшего форварда «Арсенала» Яя Саного. 3:3 – «ПСЖ» отрывается от «Монако» еще сильнее, «Тулуза» в порядке.

Салах и Кейн крутые. Но Агуэро – лучший форвард этого сезона АПЛ

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