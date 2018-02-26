Ромелу Лукаку убил «Челси», Неймар (ПСЖ) травмировался за 9 дней до «Реала». Весь футбол воскресенья

Англия

Моуринью уделал Конте, Лукаку забил топ-клубу

Особенный соединил поп-футбол и тру-: Погба вышел, чтобы заткнуть инсайдеров, Мактомини – чтобы заткнуть опорную зону. Мората попал в перекладину уже на пятой минуте, и «Юнайтед» отъехал в оборону. Поль глупо потерял мяч на чужом угловом, и Азар с Виллианом убежали в стремительную контратаку, в которой забил бразилец.

«МЮ» подкинулся и спустя девять минут ответил голом Лукаку. Для Ромелу гол «синим» стал первой в сезоне банкой командам из топ-8 – получается, что бельгиец не забивал не только «Сити» и «Арсеналу», но и, например, «Бёрнли» с «Лестером».

После перерыва футболисты перешли с бега на шаг и почти не доходили до чужих ворот. Такая игра устраивала Конте, но рискнул все же Моуринью. Жозе выпустил Лингарда вместо Марсьяля и выкрутил нападение на полную. Лукаку стало веселее, и он выдал ассист с фланга на голову Джесси. Алленаторе «Челси» зачем-то снял с игры Азара, отправил на поле Педро, Сеска и Жиру, но так и не увидел гол-эквалайзер.

2:1 – «МЮ» выбросил лондонцев на пятое место, а сам взлетел на второе.

А еще:

Гвардиола взял первый трофей в Англии

Вторичность Кубка Лиги в финале «Арсенала» и «Ман Сити» выдавали вратари – газон топтали основные игроки, но в раме зажигали Оспина и Браво. Чилиец намертво привязал себя к ленточке, чтобы не лажать, как в прошлом сезоне, и отразил удар Обамеянга с метра – в Дортмунде у габонца такое проходило.

Спустя 10 минут после сэйва Клаудио превратил удар от ворот в первый ассист голкипера в «Сити» – Агуэро поставил корпус и в два касания перекинул Оспину. За 3/4 сезона у Эдерсона так не получалось. Кун чуть не оформил дубль еще до перерыва, но не хватило пары сантиметров и чувства мяча.

Во втором тайме у «горожан» прошел пинбол при корнере (Компани забил впервые в сезоне) и почти моментальная казнь от Сильвы. 3:0 – Венгеру не помогли вышедшие Рэмзи с Уэлбеком. Венсан Компани в первом тайме идеально отделил от мяча Обамеянга, во втором закатил голец, а после свистка поднял над головой Кубок Лиги.

А еще:

А еще в Англии:

«Тоттенхэм» рожал победу над «Пэлас» 89 минут, годовасика выдал Харри Кейн – 1:0. Гол форварда стал для него 35-м в сезоне и 150-м в карьере.

Испания

«Атлетико» запугал «Локо» 5 мячами «Севилье»

Андалусийцы бодро начали – с дурацкого привоза в штрафной, Коста легко вколотил в сетку. К концу тайма защитники «Севильи» дважды опасно прыгали в подкат, мяч прилетел к Гризманну, француз изящно избежал контактов и красиво пальнул в девяточку.

Винченцо Монтелла не нашел нужных слов в раздевалке, а у обороны хозяев не осталось мотивации на нормальную игру. Новый обрез привел к пенальти на Косте, Гризманн с точки не промахнулся. Севильцы точно сливали игру – таких багов перед своими воротами не прописывают даже в FIFA 18, причем Габи Меркадо будто видел Антуана за спиной и все равно катнул мяч ему. Француз не пожадничал и поделился с Коке, а на 81-й минуте добил до хет-трика сам.

Для качественного убийства нужно было удержать разницу в пять голов, но андалусийцы, к сожалению, закатили два на последних минутах. 5:2 – у «Атлетико» репутация оборонительного монстра, но «индейцы» в третий раз в Примере забивают 5 в одной игре. Для примера: у «Реала» и «Барсы» таких арт-перформансов было четыре.

А еще:

Гризманн вторым в Испании после Месси оформил дабл-дабл по голам и ассистам – теперь у него 16+10. До Лео, правда, далековато, у того 30+15.

Диего Коста провел 100-й матч за «Атлетико» в Примере и забил 46-й мяч.

А еще в Испании:

Санти Мина сделал дубль и пристрелил «Реал Сосьедад» на «Месталье» – 2:1. Испанец опередил Симоне Дзадзу и стал лучшим бомбардиром «Валенсии» в сезоне.

«Вильярреал» без Дениса Черышева результативно двинул на третьей минуте и убил «Хетафе» – 1:0. Маленькая команда из подмадридья заработала аж два пенальти, и оба отразил вратарь «субмарины» Асенхо.

Италия

«Милан» на классе уделал «Рому»

Рино Гаттузо казался клоуном, а не тренером, но с ним «россонери» не проиграли ни разу в 2018 году – 7 побед, 2 ничьи, 4 сухих матча подряд. У «Ромы» все хуже – поражение от «Шахтера» и спад в физике. В первом тайме римляне смотрелись поживее, хоть и действовали прямолинейно – 8:0 по ударам. За 45 минут Доннарумма один раз обвел соперника, а вся «Рома» накрутила чужаков дважды.

В раздевалке Гаттузо будто подогнал кокаин полузащите миланцев, они забегали в пару раз активнее и сразу задавили столичных. Патрик Кутроне напомнил, что он круче распиаренного Андре Силвы, и запулил мяч в сетку. Пока «Рома» приходила в себя, гости хлестали их мощными атаками и не отпускали от себя. Контрольный выстрел прилетел внезапно – крайний (хотя правильно: последний) защитник Калабрия вырулил из линии офсайда и подбросил мяч над голкипером. 2:0 – пятая сухая победа «Милана» подряд, Гаттузо официально снял с себя клоунский нос.

А еще:

В Турине повалил сильный снегопад, а Сергея Собянина на всех не хватает. Матч «Ювентуса» и «Аталанты» перенесли на неопределенный срок. Предварительно в Серии А думают о 13-14 марта, затягивать не стоит.

«Лацио» и «Сассуоло» поставили драму с двумя удалениями на сцене, в игре с голами лучше были «орлы» – 3:0, у Милинкович-Савича дубль.

«Фиорентина» удержала победу после быстрого гола – 1:0, повержен «Кьево».

Франция

«ПСЖ» забил «Марселю» 3 мяча 2 ударами и остался без Неймара

Унаи Эмери сбалансировал среднюю линию одновременным включением Ло Сельсо и Ласса Диарра – в Le Classique это сработало лучше, чем в матче на «Сантьяго Бернабеу». «Олимпику» поплохело на 10-й минуте. Мбаппе сместился центрее с правого фланга и попал в ближний угол, вратарь Пеле сыграл на ленточке на уровне 77-летнего бразильца. К середине первого тайма Неймар провел второй гол, выбрав для этого ногу защитника Роланду.

В октябре «Марсель» дал «Парижу» самый серьезный бой старта сезона, но в феврале смотрелся сильно слабее фаворита. На 55-й минуте Кавани поставил корпус и забил с разворота. У гостей не было других идей кроме дальних ударов Луиса Густаво.

На финише матча Неймар поймал удар по левому колену и свалился на газон. Врачи утащили бразильца в подтрибунку, Ней выдавил на носилках пару слезок. 3:0 – «ПСЖ» в среду проведет четвертьфинал Кубка и снова против «Марселя».

А еще во Франции:

В первом ронском дерби сезона «Лион» отбуцкал «Сент-Этьен» пятью мячами, а Набиль Фекир чуть не умер от рук болельщиков «зеленых». Теперь форвард «Олимпика» Мариано Диас забил роскошный мяч мозжечком, а экс-защитник «Арсенала» Дебюши сравнял счет на 90-й минуте – 1:1, «Лион» еще не выигрывал в Лиге 1 после яркой победы над «ПСЖ», а это было больше месяца назад.

А еще в Германии:

«Лейпциг» быстро повел, но подсел после 70-й минуты и подарил 3 очка «Кёльну». 2:1 – победа последней команды Бундеслиги.

«Шальке» оперативно забил «Байеру», комфортно развалился после глупого удаления опорника Кора и добавил с пенальти на предпоследней минуте – 2:0, «кнаппены» поднялись уже на третье место в чемпионате.

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