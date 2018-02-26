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Усэйн Болт подписал контракт с футбольной командой, презентация запланирована на 27 февраля

Болт подписал контракт с футбольной командой, презентация запланирована на 27 февраля
Eurosport

1 час назад

Ямаец взбудоражил фанатов.

Знаменитый легкоатлет Усэйн Болт, завершивший карьеру в прошлом году, объявил о подписании контракта с одним из футбольных клубов, но не уточнил, с каким именно.

Восьмикратный олимпийский чемпион давно мечтал о выступлении на серьезном уровне в футболе. Ямаец тренировался в составе дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед», но до контракта дело не доходило.

«Я подписал соглашение с футбольной командой! Во вторник узнайте, с какой», – написал Болт в твиттере.

  • В конце января Усэйн тренировался в составе лидера чемпионата ЮАР «Мамелоди Сандаунз».
  • Болт завершил карьеру летом 2017-го после чемпионата мира в Лондоне. В заключительной гонке в карьере ямаец получил травму бедра, от которой восстанавливался 5 месяцев.

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