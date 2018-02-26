Getty Images
CIES: Эден Азар – лучший дриблер Европы, Криштиану Роналду – вне топ-20
Парень из Португалии сдулся.
CIES провел исследование и определил лучших дриблеров топ-5 европейских лиг. Первое место занял Эден Азар, который совершает 6,4 успешных обводки за матч.
Форвард «ПСЖ» Неймар идет на вторым: бразилец обыгрывает соперников 7,3 раза за игру, но чаще Азара теряет мяч (эффективность бельгийца – 75%, эффективность бразильца – 62%).
Лионель Месси из «Барселоны» замыкает тройку. Лео идет в дриблинг 5,5 раз за игру, 62% его обводок успешны. В топ-20 также попали Муса Дембеле (5-й), Набиль Фекир (9-й), Поль Погба (12-й) и Иско (16-й). В списке не нашлось места Криштиану Роналду.
- На счету Азара 15 голов и 11 ассистов в 38 матчах сезона-2017/18.
- По информации Transfermarkt, Эден стоит 100 млн евро, что в 2 раза меньше, чем Неймар и Месси (по 180 млн).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте