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Усэйн Болт подписал контракт с «Мамелоди Сандаунз»

Болт подписал контракт с «Мамелоди Сандаунз»
Eurosport

20 мин. назад

Усэйн зажжет в Африке.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, который завершил карьеру в прошлом году, подписал соглашение с лидером чемпионата ЮАР «Мамелоди Сандаунз».

В составе африканской команды ямаец тренировался с начала 2018-го. Ранее ходили слухи, что Усэйн прошел медобследование в дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед».

«Футбол никогда не будет прежним», – иронично написал в твиттере чемпион. Один из его фанатов предположил, что Болт может установить рекорд, попав в офсайд спустя 1,2 секунды после начала встречи.

  • Болт завершил карьеру летом 2017-го после чемпионата мира в Лондоне. В заключительной гонке в карьере ямаец получил травму бедра, от которой восстанавливался 5 месяцев.
  • Несколько недель назад Болт предложил услуги клубу Дэвида Бекхэма «Майами».

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