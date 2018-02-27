Ромелу Лукаку: «Я заслуживаю больше уважения за свои голы»

Нападающий Ромелу Лукаку впервые в карьере столкнулся с дизреспектом.

«Я начал играть на высшем уровне, когда мне исполнилось 16. Из года в год люди ожидают, что я забью 20 голов за сезон. И я делаю это в течение десяти лет подряд, поэтому думаю, что доказал свой уровень. В такой ситуации ты ожидаешь большего уважения к себе, но в итоге имеешь то, что имеешь.

Я не слушаю критиков. Я просто хочу развиваться и демонстрировать людям, что я умею делать на поле», – цитирует Лукаку The Telegraph.

Лукаку забивал больше 10 голов в двух сезонах за «Андерлехт», в одном сезоне за «Вест Бромвич» и в четырех сезонах за «Эвертон».

В АПЛ-2016/17 Ромелу наколотил за «ирисок» 25 мячей.

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