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Бешеный промах австралийца по пустым воротам на 99-й минуте. Как там можно было не попасть?

Бешеный промах австралийца по пустым воротам на 99-й минуте. Как там можно было не попасть?
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Ладно, ну по крайней мере победили.

В матче 22-го тура австралийской A-лиги «Мельбурн Сити» проиграл на своем поле «Мельбурн Виктори» – 1:2.

На 99-й игрового времени форвард гостей Джеймс Троизи вывалился на пустые ворота, где отсутствовал убежавший на угловой вратарь, и все равно смазал удар.

  • «Мельбурн Сити» занимает третью строчку в A-лиге, «Мельбурн Виктори» – четвертую.
  • Всего в турнире принимают участие 10 команд.
  • Статистика Троизи – 3 гола и 2 ассиста в 18 матчах A-лиги-2017/18.

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