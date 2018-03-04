300-й гол Криштиану Роналду в Примере и второе место «Ливерпуля». Что произошло в футболе за субботу

Англия

«Ливерпуль» без напряжения остановил Бенитеса

«Ньюкасл» никак не выиграет на «Энфилде» аж с 1994 года, и в этом сезоне тоже приехал стоять в обороне. «Красные» получили мяч в ноги ровно столько, сколько требовалось – к середине первого тайма датчик владения зашкалил за 84%, к перерыву упало до 75%. Шанс «сорок» был в лояльном арбитраже (судья постоянно пропускал мелкие фолы), удаче и невезении «Ливерпуля», а еще в невероятной сушке игры. Ударов и правда было мало, но первая же контратака закончилась голом Салаха – уже 32-м в сезоне во всех турнирах.

«Ньюкасл» после перерыва встрепенулся, откатился в оборону и получил второй мяч. Фирмино отработал сзади, появился в атаке на чужой трети и нашел Мане при входе в штрафную – Садио не промазал. 2:0 – «Ливерпуль» без шансов переиграл бывшего тренера и вышел на второе место в АПЛ. При Клоппе они забили уже 200 голов, банка Мане была юбилейной.

А еще в Англии:

На матче «Тоттенхэма» и «Хаддерсфилда» на разминке травмировался арбитр Джонс, он провел всю игру на стульчике в качестве четвертого рефери. Он следил, как «шпоры» укатывали соперника – сначала Хынмин Сона вывели один на один с голкипером на 27-й минуте, а потом кореец четко послал мяч головой над вратарем на 54-й. 2:0 – «Тоттенхэм» в порядке.

Испания

Роналду зарешал и казнил середняка

Криштиану Роналду («Реал» Мадрид)Getty Images

Зидан обжегся на игре запасными, поэтому на простой «Хетафе» выставил ВВС даже за три дня до матча с «ПСЖ». «Реал» забил с первого же момента – гости никак не выбили мяч вон, Бензема доставил его Бэйлу, валлиец заколотил в ворота. Гарет побил рекорд Бекхэма по матчам британцев в Примере и отметил это голом. Мадридцы шли вперед и дубасили соперника то прострелами, то навесами, то дальними выстрелами, но забили второй на классе. На 45-й Карим нашел Роналду в штрафной, Криш четко разобрался в штрафной, пропустил мимо мяча троих защитников и четко катнул с левой.

«Хетафе» стало совсем грустно, когда экс-форвард «Челси» Лоик Реми засадил с локтя Начо и получил вторую желтую. Испанский защитник на радостях привез опасный момент и следом пенальти. «Мадрид» не растерялся, забил от ноги Роналду из офсайда, а затем превратил навес Марсело и кивок Криша в забитый мяч. Это 50-й гол португальца головой в Испании, 300-й за «Реал» и 30-й в Примере-2017/18. 3:1 – в последних 14 играх Криштиану положил 8 банок, «бланкос» спокойно готовятся к «Парижу».

А еще:

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А еще в Испании:

«Севилья» оперативно положила «Атлетик» на прокрустово ложе и за 32 минуты перевела басков в удобное положение двумя мячами. 2:0 – дальше в сложном графике андалусийцев «Валенсия» и «МЮ».

«Вильярреал» щемил «Жирону», получил быстрый мяч, ничего не сделал впереди и пропустил еще. 2:0 – каталонскому фарм-клубу «Сити» хватило трех ударов в створ из четырех, чтобы потопить «субмарину». Дениса Черышева не было даже в заявке.

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Италия

Триллер для «Ромы», фильм ужасов для «Наполи»

Команды с ходу выдали бешеный старт. Перотти не забили головой из вратарской уже на второй минуте, Инсинье на шестой точно подставил ногу, а Ундер красиво перекинул голкипера на седьмой – 1:1. На 17-й Аллисон вытащил мертвый удар Инсинье, семь минут спустя Джеко перепрыгнул Альбиоля, кивнул в ворота и уже вывел «Рому» вперед.

Лоренцо терроризировал римскую команду чаще Мертенса, не поправил прицел и шлепал мимо створа. Клубы чуть подзадохнулись после резвого начала, но сохранили силы на финал. Защитник «Наполи» Руй сначала не накрыл Джеко у штрафной, неудачно скинул под удар Перотти и привез два гола за шесть минут. После такого «партенопеи» не отыгрались, только добавили ничего не значащий мяч Мертенса.

4:2 – видимо, чемпионом «Наполи» не стать и в этом сезоне, один балл преимущества над «Юве» и матч в запасе у туринцев. «Рома» поднялась на третье место в Серии А.

Дибала убил «Лацио» голом на последней минуте

Пауло Дибала вышел в старте туринцев впервые с 6 января и заваливался ради пенальти уже на шестой минуте матча с «орлами». Самый опасный момент придумали римляне – второй кросс после углового, на дальней штанге 100-миллионный Милинкович-Савич бил головой в упор, Буффон заморозил мяч на ленточке.

«Юве» закончил половину с 50% владения и 0 ударов в створ. Аллегри явно экономил силы парней на ответку с «Тоттенхэмом», но шанс набрать больше очков, чем «Наполи», тоже был непризрачным. К часу игры алленаторе выпустил Дугласа Косту вместо Лихтштайнера и перекрутил схему на 4-3-3.

«Бьянконери» включили режим доминатора, но выжали из него максимум на самой последней минуте. Дибала чудом протащил мяч в штрафную, не упал перед воротами и ударил в створ мимо голкипера. Это пятый гол аргентинца в последние 10 минут – в этом сезоне в финалах матчей чаще забивал только Стерлинг из «Сити».

1:0 – «Ювентусу» нужно победить в перенесенной встрече, чтобы стать лидером Серии А. «Лацио» после поражения пропустил в топ-3 «Рому».

А еще в Италии:

Германия

«Дортмунд» разделил очки с «Лейпцигом»

Команды бодро начали – с прохода Вернера после обреза и удара Батшуайи с разворота, но оба удара закончились эффектными сэйвами. Миши забил после контратаки и красиво нарезанной комбинации на пустые ворота, но автор ассиста Шюррле зашел в офсайд. К получасу игры Огюстен получил мяч в штрафной после потери и положил его в дальний угол. Это шестой гол француза в Бундеслиге и два из них он вкатил дортмундцам.

После перерыва Дауд ввинтился внутрь по левому флангу и выдал пас на пустые ворота Батшуайи, но бельгиец растерялся с метра перед свободным створом. У «Лейпцига» был шанс на 86-й минуте, но Бруме не хватило мастерства, чтобы закрутить мяч в дальнюю девятку с левого края вратарской. 1:1 – «Боруссия» сползла на третью строчку в чемпионате, «быки» мощно приготовились к матчу с «Зенитом» в Лиге Европы.

А еще в Германии:

«Шальке» пристрелил «Герту» – 1:0. Арендованный у «Юве» Марко Пьяца затащил «кнаппенов» на второе место в Бундеслиге.

«Байер» эмоционально забил «Вольфсбургу» два мяча, в следующей же атаке пропустил один и еле-еле удержал преимущество. «Леверкузену» помогло удаление Виллиама на 90-й минуте – 2:1, они все еще пятые, «волки» на четвертом месте.

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А еще во Франции:

Пока Неймару оперировали ногу, Унаи Эмери берег для «Реала» даже Кавани – на матч с «Труа» вышли Дракслер, Ди Мария и 20-летний Нкунку. За 90 минут «Париж» обрушил на 18-й клуб Франции 13 ударов в створ и выжал два гола, забил тот самый янгстер в нападении. 2:0 – на 11 минут в майке «ПСЖ» вышел Тимоти Веа, сын президента Либерии и бывшего форварда столичного клуба.

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