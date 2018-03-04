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Клубы АПЛ сомневаются в эффективности видеоповторов. В следующем сезоне они точно не появятся

Клубы АПЛ сомневаются в эффективности видеоповторов. В следующем сезоне они точно не появятся
Eurosport

41 мин. назад

АПЛ против VAR.

Английские клубы не готовы раскошелиться на видеопомощников, которые используются в чемпионатах Германии и Италии. У многих клубов есть сомнения по поводу эффективности работы системы VAR, которая используется в Кубке Англии и Кубке лиги.

Ожидается, что Совет Международной Футбольной Ассоциации (IFAB) одобрит VAR на ближайшем заседании в Цюрихе в конце марта, но большинство английских клубов выступили против после матча «Тоттенхэм» – «Рочдейл», пишет BBC Sport. Во время игры дважды были задействованы видеоповторы, оставившие много вопросов.

  • В начале марта Ла Лига объявила о введении видеоповторов с сезона-2018/19.
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино рекомендовал использование VAR на ЧМ-2018.
  • Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что система видеопомощи арбитрам VAR не будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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