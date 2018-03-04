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Рекордсмен сборной Голландии Уэсли Снейдер завершил карьеру в составе национальной команды

Рекордсмен сборной Голландии Снейдер завершил карьеру в составе национальной команды
Eurosport

1 час назад

Пора уступить дорогу молодежи.

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман встретился в Катаре с 33-летним полузащитником «Аль-Гарафы» Уэсли Снейдером. В ходе беседы Уэсли объявил тренеру, что больше не выступит в составе «оранжевых».

«Когда я уехал в Катар, то знал, что это повлияет на мою карьеру в сборной. Более того, я понимаю, что Куман строит команду вокруг молодых игроков. Мы поговорили с ним об этом. Я уважаю его выбор», – цитирует Снейдера onsoranje.nl.

Уэсли выступал за сборную на протяжении 15 лет. Он дебютировал в 2003 году в товарищеском матче с Португалией и сейчас ему принадлежит рекорд по количеству игр – 133.

  • Последний матч за «оранжевых» полузащитник сыграл в ноябре прошлого года против Румынии. В день матча ему исполнилось 33 года.
  • В составе сборной Снейдер занял второе место на ЧМ-2010 и стал бронзовым призером ЧМ-2014.
  • Голландец забил 31 мяч за сборную.

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