600-й гол Лионеля Месси в карьере, крах «Челси», трагедия в Италии. Весь хаос безумного воскресенья

Англия

«Сити» отобрал скипетр и державу у «Челси»

Первый тайм в исполнении действующего и будущего чемпионов получился скучным и запомнился лишь отмененным голом Агуэро из офсайда. Лондонцы захлопнулись на своей половине поля, рассчитывая на ничью, и даже быстрый гол Бернарду Силвы после прострела Куна не заставил их раскрыться. Эксперт Sky Sports Джейми Реднапп назвал оборонительную игру «Челси» преступлением против футбола.

Конте выпустил Жиру с Моратой, но жарче от этого в штрафной Эдерсона не стало. Защитники «горожан» действовали надежно, в том числе и Александр Зинченко, впервые выкатившийся в старте на топового соперника и получивший оценку 7,0 от WhoScored. «Синие» едва не спаслись в компенсированное время, но Алонсо стукнул с 20 метров рядом со штангой. «Сити» давно пора короновать, а команда Конте отстает от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

А еще:

На счету Гюндогана 167 передач в матче против «Челси», что на 7 больше, чем в исполнении игроков «Сток Сити» в субботней игре против «Саутгемптона». Всего футболисты «Сити» начертили 902 передачи, установив новый рекорд АПЛ.

«Арсенал» проиграл четвертый матч подряд

Среди недели капитан «канониров» Мертезакер провел командное собрание и призвал одноклубников не раскисать после проигранного финала Кубка Лиги. Ничего не получилось – лондонцы бесславно слили выездной матч против «Брайтона» (1:2). Чех привез гол уже на седьмой минуте, а в середине первого тайма Мюррей удвоил счет ударом головой. Перед перерывом Обамеянг отыграл один мяч с паса Джаки, у «Арсенала» был еще целый тайм, чтобы спасти игру, но команде фатально не везло.

Арсен Венгер, «Арсенал»Getty Images

А еще:

В последний раз «Арсенал» выдал серию из четырех поражений в октябре 2002-го.

Арсен Венгер проиграл 150-й матч в АПЛ.

Испания

Месси огрел «Атлетико»

Тренер мадридцев Симеоне занимался приблизительно тем же, чем и «Челси» на поле «Сити» – сидел в засаде и ждал. Дождались «матрасники» чудо-гола Месси со штрафного, но даже он не заставил преследователей «Барсы» выйти из образа трусливого льва. У тренера «Атлетико» не получилось зарядить команду храбростью, а лидеры мадридцев Гризманн и Коста провалили игру. Каталонцы увеличили отрыв до восьми очков и вернулись в зону комфорта.

Лео МессиGetty Images

Тучи Облака. Диего Симеоне – трус, «Барсу» можно короновать

А еще:

«Барса» повторила рекордную беспроигрышную серию «Реала Сосьедад» в 1980-м – 34 матча без поражений на своем поле.

Месси забил 600-й гол в карьере и 28-й в ворота «Атлетико» во всех турнирах – чаще Лео забивал только «Севилье» (29).

А еще в Испании:

«Эспаньол» продлил беспроигрышную серию до шести матчей, уйдя на 90-й минуте от поражения в игре против «Леванте» (1:1).

«Валенсия» разбила «Бетис» (2:0) благодаря голам Родриго и Дзадзы.

Италия

Капитан «Фиорентины» Астори умер во сне, в Италии отменили все матчи

В субботу «фиалки» заселились в гостиницу в Удине, а утром следующего дня на завтрак не вышел капитан Давиде Астори. 31-летнего игрока сборной Италии (13 матчей) нашли мертвым в номере. «Он умер во сне от внезапной болезни», – говорится в заявлении руководства «Фиорентины». У Астори остались жена и ребенок, который родился за две недели до трагедии.

Астори выступал за «Кремонезе», «Кальяри», «Рому» и «Фиорентину». В связи с трауром все матчи 27-го тура Серии А были перенесены на более поздний срок.

А еще в Германии:

Тренер «Баварии» Юпп Хайнкес оставил в запасе Левандовского (немецкая пресса протрубила о его конфликте с Хуммельсом), но это не помогло «Фрайбургу», который получил четыре безответных мяча. По голу на счету Толиссо, Мюллера, Вангера и еще один мяч соперники провели в свои ворота.

«Штутгарт» удачно сменил тренера. В пяти играх под руководством Тайфуна Коркута швабы набрали 13 очков. В 25-м туре «Штутгарт» хлопнул на выезде несчастный «Кёльн», дублем пальнул Марио Гомес.

А еще во Франции:

«Лион» сыграл на выезде вничью 1:1 против «Монпелье» и отстает на пять очков от «Марселя» и зоны Лиги чемпионов.

«Марсель» вырвал ничью в компенсированное время матча против «Нанта» (1:1).

300-й гол Криштиану Роналду в Примере и второе место «Ливерпуля». Что произошло в футболе за субботу