«Худший тренер-трепло в истории». Димитар Бербатов в инстаграме уничтожил Дэвида Джеймса

Экс-вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс в январе возглавил индийскую команду «Керала Бластерс». Первый полноценный тренерский опыт вышел неудачным.

Вице-чемпионы сезона-2016 при Джеймсе поднялись с восьмого на шестое место в Суперлиге, но в последних четырех турах выиграли лишь один матч и пролетели мимо плей-офф.

После последнего тура форвард «Кералы» Димитар Бербатов опубликовал в инстаграме историю, в которой оценил тренерские способности Джеймса

«Худший тренер-трепло в истории. Худшие тактические советы: пасуйте нападающему, а там посмотрим. Какого *** [фига]. Кто так играет? Сезон завершен, время лететь домой», – написал Бербатов, добавив улыбающийся смайлик.

«Керала Бластерс» отобралась в Суперкубок – турнир между сильнейшими командами двух индийских чемпионатов (Суперлига и I-лига), но, судя по заявлениям Бербатова о завершенном сезоне, он не вернется в расположение команды.

Основная стадия Суперкубка стартует 1 апреля.

Лучший бомбардир АПЛ-2010/11 Бербатов отыграл 9 матчей за «Кералу» и забил 1 мяч

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(фото: официальный сайт «Кералы Бластерс»)