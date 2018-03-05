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Дани Алвес: «Мы не очень расстроены смертью Астори. Тысячи детей умирают от голода каждый день»

Алвес: «Мы не очень расстроены смертью Астори. Тысячи детей умирают от голода каждый день»
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Есть и такое мнение.

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес прокомментировал смерть капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

«Мы не слишком расстроены, мы плохо его знали. Я огорчен из-за его семьи. Я думаю, Давиде сделал в этом беспорядочном мире то, что должен был сделать. Теперь он в лучшем мире.

Однако на планете есть тысячи детей, которые не получают должного внимания и умирают от голода, это происходит каждый день. Эти дети тоже очень важны», – цитирует Алвеса Corriere dello Sport.

  • Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.
  • УЕФА объявил о том, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память об Астори.

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