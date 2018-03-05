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Бешено крутой финт девочки из женской сборной России. Ее надо брать в мужскую команду

Бешено крутой финт девочки из женской сборной России. Ее надо брать в мужскую команду
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

В России, оказываются, умеют творить магию.

У полузащитницы женской сборной России по футболу Марии Федоровой есть фирменный финт, которым она рвет оборону соперника.

В матче против шведок Федорова показала, на что способна.

  • Сборная России пропустила от шведок три безответных гола.
  • Игра проходила в рамках группового этапа международного турнира «Кубок Алгарве». Россия проиграла все три матча в группе.

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