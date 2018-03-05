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Бешено крутой финт девочки из женской сборной России. Ее надо брать в мужскую команду
В России, оказываются, умеют творить магию.
У полузащитницы женской сборной России по футболу Марии Федоровой есть фирменный финт, которым она рвет оборону соперника.
В матче против шведок Федорова показала, на что способна.
- Сборная России пропустила от шведок три безответных гола.
- Игра проходила в рамках группового этапа международного турнира «Кубок Алгарве». Россия проиграла все три матча в группе.
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