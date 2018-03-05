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Лилиан Тюрам обвинил Пеле в потакании расизму. Хотя тот ничего не делал

Тюрам обвинил Пеле в потакании расизму. Хотя тот ничего не делал
Eurosport

27 мин. назад

Бездействие – тоже действие.

Бывший защитник «Ювентуса» и «Барселоны» Лилиан Тюрам недоволен тем, что легенда футбола Пеле не помогает мировому движению против расизма.

«Я не знаю Пеле лично, но думаю, что ему нужно преодолеть эгоизм. Возможно, у него нет величия души, потому что с его весом в мире он должен делать другие вещи.

Мне кажется, если ты темнокожий человек и ты прекрасно осведомлен, что проблема расизма в твоей стране существует и у тебя есть возможность сделать определенные вещи, но ты их не делаешь – в конце концов ты пожалеешь об этом. Мы должны работать над созданием более справедливого будущего», – приводит слова Тюрама Marca.

  • Тюрам написал две книги о расизме – «Мои черные звезды» и «За равенство».
  • Пеле – единственный игрок в истории, выигравший три чемпионата мира.

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