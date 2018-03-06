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Express: Дембеле заскучал в запасе «Барсы» и уйдет летом в «Арсенал» в случае приобретения Гризманна

Express: Дембеле заскучал в запасе «Барсы» и уйдет летом в «Арсенал» в случае приобретения Гризманна
Eurosport

17 мин. назад

Возможно, «Барса» выкинула 105 миллионов на ветер.

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле недоволен положением в команде. В январе француз, за которого каталонцы заплатили в прошлом году дортмундской «Боруссии» 105 млн евро, восстановился после разрыва сухожилия левого бедра, но получает очень мало игрового времени.

Усмана беспокоят слухи о приобретении «Барсой» лидера «Атлетико» Антуана Гризманна, поэтому он рассматривает другие варианты продолжения карьеры. По информации Express, француз готов перейти летом в «Арсенал».

Медиа утверждает, что замкнутый Дембеле не стал своим в раздевалке команды.

  • В последнем туре чемпионата против «Атлетико» Усман остался в запасе.
  • На момент перехода из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» Усман стал вторым по дороговизне игроком планеты после Неймара (222 млн евро).

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