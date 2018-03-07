Алишер Усманов, Сергей Галицкий и ЛеониФедун вошли в обновленный рейтинг Forbes

Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших людей мира, в который вошли 102 российских бизнесмена.

Среди них на 118 месте оказался Алишер Усманов, имеющий 30% акций «Арсенала» – его состояние оценивается в 12,5 миллиардов долларов.

Также в список вошли владелец «Челси» Роман Абрамович – 140 место и 10,8 миллиарда, владелец «Спартака» Леонид Федун – 237 место и 6,9 миллиарда, и основатель «Краснодара» Сергей Галицкий – с 4 миллиардами он занял 550-ое место.

Самым богатым человеком стал основатель Amazon.com Джефф Безос с состоянием 112 миллиарда долларов.

Совокупное состояние российских бизнесменов в рейтинге 2018 года оценивается в 410,8 миллиардоа долларов.

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