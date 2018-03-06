«Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» без проблем вышел в следующую стадию турнира. По сумме двух матчей «Порту» был унижен с общим счетом 5:0.

Гости с самого начала матча выглядели обреченными и не включали высокие скорости. «Красные» вышли почти оптимальным составом (Салах и Ван Дейк остались на лавке), но явно держали в уме матч против «МЮ» в выходные. Самым ярким моментом в первой половине стал удар Мане в штангу. «Ливерпуль» лишь во второй раз в сезоне не сумел нанести удар в створ за первый тайм.

Во второй половине характер матча не изменился: команды лениво подкатывали к воротам друг друга, не переходя к сути. В середине тайма Клопп понял, что забивать сегодня наверняка не придется и снял Фирмино. «Ливерпуль» на классе планомерно укатывал «драконов», не врубая вторую передачу. Ингз и Милнер по разу размяли Касильяса, но даже не заставили Икера прыгать. Ближе к концу тайма Мане уступил свою бровку Салаху, но даже египтянин не разжег обреченную встречу до уровня гола.

«Ливерпуль» и «Порту» со стартового свистка показывали всем видом, что в этом противостоянии все ясно. Крутейшими на «Энфилде» были выездные болельщики «драконов». «Красные» готовятся к борьбе за вторую строчку АПЛ и ждут соперника по 1/4 финала.

«Ливерпуль» не проигрывает дома в этом розыгрыше Лиге чемпионов.

В параллельном матче «Реал» обыграл «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал.

Все новости футбола