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Эквадорский вратарь притворился, что не увидел судью и имитировал фол с его стороны

Эквадорский вратарь притворился, что не увидел судью и имитировал фол с его стороны
Eurosport

37 мин. назад

Находчивый малый.

Вратарь эквадорского «Эль Насьоналя» Йохан Падилья рассмешил болельщиков в конце матча первого раунда Кубка Судамерикана против боливийского «Сан-Хосе».

Кипер сделал вид, что не увидел, как судья показал ему предупреждение, после чего наткнулся на него и упал. Судья не предъявил к Йохану дополнительных санкций.

  • Встреча завершилась со счетом 1:1, и «Эль Насьональ» прошел во второй раунд турнира – первый матч эквадорцы выиграли со счетом 3:2.
  • В январе французский арбитр Тони Шапрон удалил игрока «Нанта» Диего Карлоса после того, как тот случайно его задел. После матча рефери признал вину и завершил карьеру.

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