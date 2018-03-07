Эквадорский вратарь притворился, что не увидел судью и имитировал фол с его стороны
Находчивый малый.
Вратарь эквадорского «Эль Насьоналя» Йохан Падилья рассмешил болельщиков в конце матча первого раунда Кубка Судамерикана против боливийского «Сан-Хосе».
Кипер сделал вид, что не увидел, как судья показал ему предупреждение, после чего наткнулся на него и упал. Судья не предъявил к Йохану дополнительных санкций.
- Встреча завершилась со счетом 1:1, и «Эль Насьональ» прошел во второй раунд турнира – первый матч эквадорцы выиграли со счетом 3:2.
- В январе французский арбитр Тони Шапрон удалил игрока «Нанта» Диего Карлоса после того, как тот случайно его задел. После матча рефери признал вину и завершил карьеру.
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