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«Барселона» резервным составом переборола «Эспаньол» и завоевала Суперкубок Каталонии

«Барселона» резервным составом переборола «Эспаньол» и завоевала Суперкубок Каталонии
Eurosport

1 час назад

Правда, только по пенальти.

«Барселона» обыграла «Эспаньол» и завоевала Суперкубок Каталонии. В основное время команды не забили друг другу, а в серии пенальти точнее были «сине-гранатовые» – 4:2.

За «Барсу» в матче не играли ведущие игроки: Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Жорди Альба, Марк-Андре Тер-Штеген.

  • Суперкубок Каталонии прошел в третий раз и разыгрывается каждые 2 года.
  • В 2014 году трофей завоевала «Барселона», в 2016 – «Эспаньол».

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