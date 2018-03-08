«Барселона» резервным составом переборола «Эспаньол» и завоевала Суперкубок Каталонии
Правда, только по пенальти.
«Барселона» обыграла «Эспаньол» и завоевала Суперкубок Каталонии. В основное время команды не забили друг другу, а в серии пенальти точнее были «сине-гранатовые» – 4:2.
За «Барсу» в матче не играли ведущие игроки: Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Жорди Альба, Марк-Андре Тер-Штеген.
- Суперкубок Каталонии прошел в третий раз и разыгрывается каждые 2 года.
- В 2014 году трофей завоевала «Барселона», в 2016 – «Эспаньол».
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