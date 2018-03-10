Getty Images

Король Саудовской Аравии построит в Ираке самый большой футбольный стадион в мире в подарок

Король Саудовской Аравии построит в Ираке самый большой футбольный стадион в мире в подарок
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 40 мин. назад

Щедрый подарок в знак потепления отношений между странами.

Король Саудовской Аравии Салман пообещал построить в Ираке футбольный стадион в Багдаде, способный принять около 135 000 человек. Футбольных стадионов с такой вместимостью в мире пока нет.

Король Салман сделал предложение в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади в понедельник после победы Саудовской Аравии над Ираком со счетом 4:1 в первом за почти 30 лет товарищеском матче меджу этими командами, сообщает Daily Mail.

Этот шаг отражает улучшение отношений между двумя странами, которые десятилетиями находились в ссоре после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году.

  • Сейчас самый большой стадион Ирака в городе Басра вмещает 65 тысяч человек.
  • В течение последних 30 лет Ирак не проводил официальные международные футбольные матчи – после вторжения в Кувейт на страну было наложено эмбарго. В марте 2018 года ФИФА решит, можно ли снять запрет.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Сдержанные «Ливерпуль» с «МЮ» и злющая «Бавария»

02:13
Популярные видео
Домрачева промазала последним выстрелом, но все равно порвала соперниц. В этом видео она прекрасна
3 897 просмотров10 ч
Василевский трижды пустил от «Рейнджерс», но «Тампа» все равно порвала соперника
 786 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться