Король Саудовской Аравии построит в Ираке самый большой футбольный стадион в мире в подарок

Король Саудовской Аравии Салман пообещал построить в Ираке футбольный стадион в Багдаде, способный принять около 135 000 человек. Футбольных стадионов с такой вместимостью в мире пока нет.

Король Салман сделал предложение в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади в понедельник после победы Саудовской Аравии над Ираком со счетом 4:1 в первом за почти 30 лет товарищеском матче меджу этими командами, сообщает Daily Mail.

Этот шаг отражает улучшение отношений между двумя странами, которые десятилетиями находились в ссоре после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году.

Сейчас самый большой стадион Ирака в городе Басра вмещает 65 тысяч человек.

В течение последних 30 лет Ирак не проводил официальные международные футбольные матчи – после вторжения в Кувейт на страну было наложено эмбарго. В марте 2018 года ФИФА решит, можно ли снять запрет.

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