Adidas представил бомбическую коллекцию бутс, полностью отделанных эмодзи

Adidas пустил коллекцию бутс, где каждый комплект отделан разными эмодзи (язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах).

Цена за каждую пару – 130 долларов. Можно выбрать что угодно на свой вкус – от красного варианта со смайликом «100» до белых бутс с бежевыми овечками.

Ранее клуб из второго дивизиона чемпионата Колумбии представил форму, где каждый сантиметр забит эмодзи.

Кстати, эмодзи решают и серьезные проблемы. Например, муж Серены предложил с помощью графического языка бороться с расизмом.

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