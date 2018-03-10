Adidas представил бомбическую коллекцию бутс, полностью отделанных эмодзи
Смайлики врываются в футбол.
Adidas пустил коллекцию бутс, где каждый комплект отделан разными эмодзи (язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах).
Цена за каждую пару – 130 долларов. Можно выбрать что угодно на свой вкус – от красного варианта со смайликом «100» до белых бутс с бежевыми овечками.
- Ранее клуб из второго дивизиона чемпионата Колумбии представил форму, где каждый сантиметр забит эмодзи.
- Кстати, эмодзи решают и серьезные проблемы. Например, муж Серены предложил с помощью графического языка бороться с расизмом.
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