twitter

Adidas представил бомбическую коллекцию бутс, полностью отделанных эмодзи

Adidas представил бомбическую коллекцию бутс, полностью отделанных эмодзи
Eurosport

2 ч. назад

Смайлики врываются в футбол.

Adidas пустил коллекцию бутс, где каждый комплект отделан разными эмодзи (язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах).

Цена за каждую пару – 130 долларов. Можно выбрать что угодно на свой вкус – от красного варианта со смайликом «100» до белых бутс с бежевыми овечками.

  • Ранее клуб из второго дивизиона чемпионата Колумбии представил форму, где каждый сантиметр забит эмодзи.
  • Кстати, эмодзи решают и серьезные проблемы. Например, муж Серены предложил с помощью графического языка бороться с расизмом.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Хайлайты матча «Даллас» – «Анахайм», которые можно быстренько посмотреть и покайфовать: они короткие

01:29
Популярные видео
Панарин замутил ассист, а Бобровский потащил практически все – «Детройт» даже жалко
 723 просмотров4 ч
Ставки за 300. Сдержанные «Ливерпуль» с «МЮ» и злющая «Бавария»
1 435 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться