Дубль Криштиану Роналду и победа «Ман Юнайтед» над «Ливерпулем». Главные моменты футбольной субботы

Испания

«Реал» подключил Криша к разрыву «Эйбара»

Зидан оставил в запасе Бензема, зато спустил на «Эйбар» Роналду с Бэйлом. Хотя лучше бы набрал защитников посвежее – Рамос с Вараном привозили сильнее Васина и добавляли соперникам моментов. Восьмая команда Примеры никак не создавала опасности, а просто сидела на чужой половине – 68% владения за 20 минут не отражались на сочных ударах.

После получаса Роналду превратил идеальную диагональ Модрича в гол, «Мадрид» спокойно ушел в раздевалку лидером, хоть и остался без травмированного Варана. «Эйбар» выклянчил ответный гол с углового и смотрел, как фавориты безыдейно бьются в середине поля. «Реал» опять спас Криш – португалец выскочил на кросс Карвахаля и воткнул второй мяч в сетку.

В этом моменте на поле не было Серхио Рамоса – у защитника схватило живот, он сбежал в раздевалку и вернулся на газон после празднований. 2:1 – Зидан сказал, что Рамос «сходил по-большому», хотя, если бы не Роналду, то это сделал бы весь «Реал».

А еще:

«Барселона» справилась с аутсайдером и без Месси

У «Малаги» был шанс в том, что «Барсе» неудобно играть на «Росаледе» – в прошлом сезоне «анчоусы» закончили гонку каталонцев за титулом, прибив их двумя гвоздями. Теперь у сине-гранатовых не было Месси с Иньестой, поэтому Вальверде разместил в старте Коутиньо, Паулиньо и Дембеле.

Трио создало турбошансы для Луиса Суареса – за 15 минут уругваец запорол один и реализовал второй. Коутиньо пяткой положил еще гол, а экс-игрок «Рубина» Саму Гарсия впилился в ногу Альбе и схватил прямую красную. Удивительно, но у «Малаги» были моменты до перерыва, и то, что хозяева не забили, прибило их сильнее удаления. Дальше «анчоусы» только отбивались и радовались, что у «Барсы» не было мотивации для третьего гола.

2:0 – каталонцы и без Месси легко справились с «Малагой».

А еще:

Лионеля Месси не было в заявке – Антонелла ночью родила ему третьего сына, и тренеры дали гению похмельный выходной. Лео выложил в инстаграм фото, где он держит за палец человека нормальных размеров – есть подозрение, что это малыш Чиро.

А еще в Испании:

Родриго забубенил два мяча «Севилье» в середине каждого из таймов и выиграл для «Валенсии» борьбу за топ-4 – 2:0. Преимущество «лос че» над пятым местом андалусийцев выросло до 11 очков, это почти гарантированное место в ЛЧ. А симуляция Дзадзы за 5 минут до второго гола – точно лучший дайвинг дня.

Англия

Рэшфорд прибил «Ливерпуль»

Моуринью наверняка боялся кибертрио «Ливерпуля», но не показывал этого – Мактомини вышел в середину, Рэшфорд попал в старт на очередной большой матч. Никто не замечает этого, но Маркус отлично играет на крупных выставках: командам из топ-6 он забивает каждые 204 минуты, на остальных неудачников тратит на два часа больше (324).

«Ливерпулю» Рэшфорд шустренько положил два – сначала выставил придурком Ловрена, а потом воткнул на добивании. Если бы Мата попал ударом через себя, то за тайм «красные» схватили бы трешечку уже к перерыву, и это было бы по делу. Эшли Янг напрочь выключил Мо Салаха, Фараон унес богатства в гробницу.

Особенный перевел «МЮ» в режим автобуса во второй половине и получил первую ответочку. После автогола Байи на поле для убийства интриги выпрыгнул Маруан Феллайни (едва не привез пенальти на Мане), но у Салаха все равно нашелся микромомент на последней минуте, и Мохамед не попал с лета. 2:1 – «Юнайтед» пережал «Ливерпулю» сонную артерию.

А еще:

У «МЮ» уже четыре победы над командами из верхней шестерки (в восьми матчах у них еще одна ничья). В прошлом году манкунианцы забороли только двоих топ-соперников.

Режим ожидания. «МЮ» и «Ливерпуль» опять обошлись без спектакля

Рэшфорд отправил Милнера спать мощнейшим страйком в голову

«Челси» спокойно пристрелил «Пэлас»

Конте устал от экспериментов с тремя шустриками и выпустил фактурного Жиру на убийство «Кристал Пэлас». У гостей набралось аж восемь травмированных, поэтому «синие» логично смяли их еще до перерыва. Виллиан с маленьким отскоком вколотил от штанги в сетку, а шесть минут спустя Дзаппакоста с большим рикошетом соорудил автогол «Пэлас».

Во втором тайме аутсайдеры прозвенели в штангу на 47-й минуте, Жиру ответил звоном на 67-й. Все закончилось голом Ван Анхольта в финале матча, времени на камбек у «Кристал Пэлас» не хватило. 2:1 – отличие этого «Челси» от чемпионского в том, что в прошлом сезоне «синие» бы не пропустили. Теперь сойдет и так.

А еще:

Эден Азар провел за «Челси» 200-ю игру в АПЛ. В «Реале» столько не сыграть.

А еще в Англии:

«Суонси» играл вдесятером с 11-й минуты, владел мячом 19% времени и не пропустил от «Хаддерсфилда» – 0:0. Крутость «лебедей» еще и в том, что из 30 ударов соперника по воротам в створ попало лишь три, еще два прилетело в каркас.

«Лестер» первым пропустил от «Вест Брома», разозлился и запулил четыре банки – 4:1. Первый гол придумали Марез и Варди, у Рияда 1+1, после завершения карьеры он мотивирован лучше, чем до.

«Ньюкасл» отбуцкал «Саутгемптон» – 3:0. Первый гол бразильца Кенеди на стадионе праздновали так, что было слышно за пару километров от «Сент-Джеймс Парка». Болельщики здорового человека.

В «Вест Хэме» немножко сошли с ума. «Молотки» проиграли «Бёрнли» (0:3), после первого мяча на поле выбежал болельщик и сцепился с Марком Ноблом, другой стрикер принес угловой флаг в центральный круг. Под конец на трибунах была дичайшая давка, а вип-ложе фанаты орали «Вы убили, вы убили наш ****** [чертов] клуб». Болельщики курильщика.

Игроки «Бёрнли» приютили на скамейке детей, когда фанаты «Вест Хэма» устроили хаос на трибунах

Германия

«Бавария» поиздевалась над старым клиентом

Матч чемпионов с «Гамбургом» можно было не смотреть с 20-й минуты – Рибери открыл счет, Левандовский добавил еще два мяча, даже у Роббена было два ассиста. За тайм мюнхенцы могли класть и четыре, и пять, и шесть, но поберегли силы на вторую половину.

«Гамбург» был настолько слабым, что Свен Ульрайх развлекал себя выносом из-за боковой – соперники раз выстрелили по воротам за 45 минут против 11 ударов «Баварии». Левандовский еще до перерыва побил рекорд Джованни Элбера по голам легионеров в Бундеслиге – теперь у поляка 141 мяч в 182 играх.

«Мюнхен» не остановился на трех гвоздях и развлекался, как мог – Мюллер бил пятками, Роббен пулял с линии штрафной, Рибери накручивал всю оборону с фланга, Лева не забивал с пенальти.

Матч все равно закончился ультраразгромом, Роберт вколотил с еще одного 11-метрового и забил 100-й гол в Бундеслиге за мюнхенцев – 6:0. «Бавария» оперативно выпустила футболки в честь юбилея Левандовского и, похоже, начала кампанию по уговариванию звездного форварда.

А еще:

В последних девяти очных встречах «Бавария» забила 51 мяч – «Гамбург» стабильно выхватывает шесть от чемпионов.

А еще в Германии:

«Байер» спокойно задавил «Гладбах» и временно приподнялся на третье место –2:0.

«Хоффенхайм» легко прибил «Вольфсбург» тремя шлепками – 3:0.

А еще во Франции:

«ПСЖ» не заметил «Метц», причем дубль за полчаса оформил 20-летний ноунейм Нкунку. Последней команде Лиги 1 забил не только, допустим, Мбаппе, но и Мёнье с Тьяго Силвой. 5:0 – Неймар, лечись спокойно, дорогой.

День забегов. «Лилль» дома сыграл вничью с крепким «Монпелье» (1:1), но фанаты все равно обезумели и вылетели на поле после финального свистка. Они тоже протестуют против нового руководства.

А еще в Италии:

В Серии А было только локальное дерби лузеров, «Верона» победила «Кьево» голом на 52-й минуте – 1:0. Ничего веселого.

Слуцкий в «Витессе» – натуральный блат. Лео пора выходить из тени Абрамовича

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