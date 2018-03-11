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«Чемпионат»: экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России
Керж попробует попасть на Евро или ЧМ.
Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России в возрасте до 17 лет.
Официально назначение должно быть оформлено 15 марта, сообщает «Чемпионат». Кержаков назвал сообщения о назначении преждевременными: «Меня пока нельзя поздравить с назначением. Конкретного решения еще нет».
- Кержаков – лучший российский бомбардир в истории, у него 233 мяча.
- Предыдуший главный тренер сборной U-17 Леонид Аблизин был уволен после того, как команда не вышла в элитный раунд чемпионата Европы.
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