«Чемпионат»: экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России в возрасте до 17 лет.

Официально назначение должно быть оформлено 15 марта, сообщает «Чемпионат». Кержаков назвал сообщения о назначении преждевременными: «Меня пока нельзя поздравить с назначением. Конкретного решения еще нет».

Кержаков – лучший российский бомбардир в истории, у него 233 мяча.

Предыдуший главный тренер сборной U-17 Леонид Аблизин был уволен после того, как команда не вышла в элитный раунд чемпионата Европы.

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