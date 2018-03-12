Петр Чех – красавчик, лузерство «Наполи» и трибьют Астори. За что мы полюбим футбольное воскресенье

Англия

«Арсенал» крупно выиграл, Чех потащил пенальти. Чудо какое-то

«Уотфорд» выиграл два из трех последних матча на «Эмирейтс» и надеялся на то, что «Арсенал» оставил все силы в драчке с «Миланом». За них еще до стартового свистка сыграло приложение «канониров». Юзерам пришел пуш о том, что Мустафи удалили, хотя игра даже не началась. Шкодран вместо этого подключился в штрафную и забил головой со стандарта. Защитник воткнул 1000-й домашний гол «Арсенала» в АПЛ (второй показатель в Премьер-Лиге после «МЮ»). Подачу на Мустафи выполнил Месут Озил – это 50-й ассист пучеглазого немца, в АПЛ он выдал столько пасов быстрее Эрика Кантона.

«Арсенал» круто провел весь матч и после перерыва добавил еще два гола. Мхитарян сначала вывел Обамеянга один на один с голкипером, а ближе к финалу добил на подборе сам. После второго гола молодой Мэйтленд-Найлс привез пенальти, но Чех внезапно потащил пинок Дини. Это первый сэйв Петра с точки за 17 ударов, в остальных дуэлях он только дважды угадывал направление удара.

3:0 – «Арсенал» разобрался с «Уотфордом» и, за исключением пенальти, сделал это спокойно.

А еще:

«Тоттенхэм» выиграл и, возможно, остался без трех топ-игроков

«Шпоры» шустро пропустили – Станисласа бросили на дальней штанге, «Борнмут» повел на седьмой минуте. Для «Тоттенхэма» сбывался худший сценарий: атаки и удары никак не шли, плюс Бегович опасно встретил Кейна и травмировал горяченного страйкера.

Лондонцы отыгрались через пару минут после растяжения Харри (Алли вовремя заткнул 15-матчевую серию без голов). «Вишни» опасно начали второй тайм, не забили и получили три мяча в ответ. Два последних влетели в сетку, когда «Борнмут» пошел вперед и забыл про (забил на?) оборону. 4:1 – дубль у Хынмин Сона, в конце у «шпор» травмировались еще и Алли с Роузом. Зато выиграли.

Италия

Аргентинцы принесли «Ювентусу» дежурную победу

У туринцев в запасе вновь остался Джиджи Буффон, поплакавший на церемонии памяти Давиде Астори. Дальше тяжело пришлось «Удинезе». Они вроде держались, но сфолили на Игуаине и получили со штрафного от Дибалы.

Пауло не остановился на голе и заработал пенальти, но дружочек Пипита подвел – голкипер фриульцев угадал направление удара. Странно, почему аргентинскому пузатику до сих пор доверяют 11-метровые: вратари Серии А отражали его тычки в 5 случаях из 17.

После перерыва парочка совсем уработала гостей. Гонсало поставил корпус у штрафной и мягенько отпасовал в штрафную, Дибала катнул мяч в сетку. Это 100-й гол Маски за «Ювентус», дальше ему забивать было лениво. 2:0 – в Италии «Юве» не пропускал с 2017-го, уже 11 матчей.

«Наполи» потерял лидерство в Серии А

«Интер» пробуксовывает, но пока держится в топе – всего 2 победы в 13 матчах, этого мало для камбэка в Лигу чемпионов. Неаполитанцы не помогали тонущему выплыть, но чуть не увязли сами. Единственная нормальная атака была у Кандревы после быстрого нападения, но игра в защите обрубала любые моменты впереди у обеих команд.

За 45 минут соперники шлепнули по воротам всего четыре раза, мячом чаще владел «Наполи», но это не спасало. Больше всех страдал Мауро Икарди – из 12 касаний капитан «нерадзурри» лишь раз потрогал мяч в чужой штрафной.

Шкриниару не повезло со штангой на 48-й, а Инсинье опасно пыхнул издали с разворота – было это одинаково опасно. «Интер» был безнадежно далек от забитого мяча, а «Наполи» к нему так и не приблизился. 0:0 – вторая безголевая ничья этих команд, «партенопеи» спустились на второе место и, видимо, еще на год распрощались с мечтой о скудетто.

А еще в Италии:

Похоже, у Дженнаро Гаттузо пропадает волшебство. С боевым «Дженоа» «россонери» мучились 93 минуты и забили за 7 секунд до конца. Спасибо почти списанному Андре Силве – 1:0, в девяти последних матчах Серии А «Милан» набрал 23 из 27 очков.

«Фиорентина» провела первый матч без умершего Давиде Астори. На 13-й минуте (номер скончавшегося капитана) арбитр приостановил матч, и стадион погрузился в 60 секунд грусти. Памяти Астори аплодировали футболисты, тренеры и фанаты, а на одной из трибун флагами выложили огромную надпись «Давиде 13». Печальный перформанс.

«Лацио» еле спасся от поражения от «Кальяри» – 2:2. Чиро Иммобиле доказал, что не зря Лео Месси назвал в его честь сына.

Испания

Гризманн опять забил, мадридцы опять победили

Приятно быть «Атлетико» на этой неделе – в Лиге Европы перед тобой разложился «Локомотив», а в Примере «Сельта». Команда из Виго покусала «индейцев» после двух потерь, но не забила из симпатичных позиций, зато пропустила от Гризманна. Француз уложил на спину голкипера и красиво закрутил в верхний уголок ворот. До января Антуан забил 7 мячей в 20 играх, а в 2018-м включил режим берсерка и добавил 14 голов в 16 играх.

После перерыва арбитр зажал ранний пенальти для «Сельты», увидел штангу Радойи и зафиксировал еще две пощечины парням из Виго. К часу игры Витоло и Корреа довели счет до крупного, а мотивацию досматривать этот матч до нулевой. 3:0 – если выкинуть недавнее поражение от «Барсы», то последний раз в Примере «Атлетико» проигрывал аж в конце декабря.

А еще в Испании:

Денис Черышев, кажется, опять травмировался – в заявке «Вильярреала» его не было, «субмарина» без русского шустрика разобралась с «Лас-Пальмасом» (2:0).

Германия

Батшуайи просто космос

«Боруссия» стартовала с автогола – победивший рак защитник Русс забил в свои после контратаки дортмундцев. Команды взяли паузу на голы, зато выдали убойный финиш, будто насмотрелись на Марит Бьорген на Олимпиаде. 20-летний серб Йович сравнял счет со штрафного на 74-й минуте, «Боруссия» забила в следующей же атаке.

Вышедший на замену Блум вроде принес «Франкфурту» ничью на 91-й минуте, но беда в том, что гости сами поверили в это. Защита бросила Миши Батшуайи в штрафной, ошиблась с искусственным офсайдом и получила гвоздь в девятку.

3:2 – «Дортмунд» выиграл на 94-й, Батшуайи со скамейки сделал дубль и всего забил 7 мячей в девяти матчах Бундеслиги. Лучший трансфер этого сезона.

А еще в Германии:

«Штутгарт» с «Лейпцигом» выдали кошмарный матч, приятнее было полтора часа попялиться в стену. 0:0 при четырех ударах в створ – теперь вы поняли, кому проиграл «Зенит» в Лиге Европы.

А еще во Франции:

«Ницца» выдала веселый матч с «Генгамом» – 5:2. Покер сделал не Марио Балотелли, перебравший карточек, а Алассан Плеа. Команда с Лазурного Берега только поднялась на седьмое место и, наверное, не доковыляет до еврокубков.

А еще в Шотландии:

В местной Премьер-Лиге прошел один из двух матчей, который можно смотреть: «Селтик» задушил «Рейнджерс». Команды еще в первом тайме накидали друг другу по два мяча, «кельты» остались в меньшинстве и вдесятером украли победу – 3:2.

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