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Петр Чех – красавчик, лузерство «Наполи» и трибьют Астори. За что мы полюбим футбольное воскресенье

Чех – красавчик, лузерство «Наполи» и трибьют Астори. За что мы полюбим футбольное воскресенье
Данил Тармасинов

1 час назад

День, когда «Ювентус» снова стал первым в Серии А.

Англия

«Арсенал» крупно выиграл, Чех потащил пенальти. Чудо какое-то

Генрих Мхитарян, Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)

«Уотфорд» выиграл два из трех последних матча на «Эмирейтс» и надеялся на то, что «Арсенал» оставил все силы в драчке с «Миланом». За них еще до стартового свистка сыграло приложение «канониров». Юзерам пришел пуш о том, что Мустафи удалили, хотя игра даже не началась. Шкодран вместо этого подключился в штрафную и забил головой со стандарта. Защитник воткнул 1000-й домашний гол «Арсенала» в АПЛ (второй показатель в Премьер-Лиге после «МЮ»). Подачу на Мустафи выполнил Месут Озил – это 50-й ассист пучеглазого немца, в АПЛ он выдал столько пасов быстрее Эрика Кантона.

«Арсенал» круто провел весь матч и после перерыва добавил еще два гола. Мхитарян сначала вывел Обамеянга один на один с голкипером, а ближе к финалу добил на подборе сам. После второго гола молодой Мэйтленд-Найлс привез пенальти, но Чех внезапно потащил пинок Дини. Это первый сэйв Петра с точки за 17 ударов, в остальных дуэлях он только дважды угадывал направление удара.

3:0 – «Арсенал» разобрался с «Уотфордом» и, за исключением пенальти, сделал это спокойно.

А еще:

«Тоттенхэм» выиграл и, возможно, остался без трех топ-игроков

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

«Шпоры» шустро пропустили – Станисласа бросили на дальней штанге, «Борнмут» повел на седьмой минуте. Для «Тоттенхэма» сбывался худший сценарий: атаки и удары никак не шли, плюс Бегович опасно встретил Кейна и травмировал горяченного страйкера.

Лондонцы отыгрались через пару минут после растяжения Харри (Алли вовремя заткнул 15-матчевую серию без голов). «Вишни» опасно начали второй тайм, не забили и получили три мяча в ответ. Два последних влетели в сетку, когда «Борнмут» пошел вперед и забыл про (забил на?) оборону. 4:1 – дубль у Хынмин Сона, в конце у «шпор» травмировались еще и Алли с Роузом. Зато выиграли.

Италия

Аргентинцы принесли «Ювентусу» дежурную победу

У туринцев в запасе вновь остался Джиджи Буффон, поплакавший на церемонии памяти Давиде Астори. Дальше тяжело пришлось «Удинезе». Они вроде держались, но сфолили на Игуаине и получили со штрафного от Дибалы.

Пауло не остановился на голе и заработал пенальти, но дружочек Пипита подвел – голкипер фриульцев угадал направление удара. Странно, почему аргентинскому пузатику до сих пор доверяют 11-метровые: вратари Серии А отражали его тычки в 5 случаях из 17.

После перерыва парочка совсем уработала гостей. Гонсало поставил корпус у штрафной и мягенько отпасовал в штрафную, Дибала катнул мяч в сетку. Это 100-й гол Маски за «Ювентус», дальше ему забивать было лениво. 2:0 – в Италии «Юве» не пропускал с 2017-го, уже 11 матчей.

«Наполи» потерял лидерство в Серии А

Дрис Мертенс («Наполи»), Роберто Гальярдини («Интер»)

«Интер» пробуксовывает, но пока держится в топе – всего 2 победы в 13 матчах, этого мало для камбэка в Лигу чемпионов. Неаполитанцы не помогали тонущему выплыть, но чуть не увязли сами. Единственная нормальная атака была у Кандревы после быстрого нападения, но игра в защите обрубала любые моменты впереди у обеих команд.

За 45 минут соперники шлепнули по воротам всего четыре раза, мячом чаще владел «Наполи», но это не спасало. Больше всех страдал Мауро Икарди – из 12 касаний капитан «нерадзурри» лишь раз потрогал мяч в чужой штрафной.

Шкриниару не повезло со штангой на 48-й, а Инсинье опасно пыхнул издали с разворота – было это одинаково опасно. «Интер» был безнадежно далек от забитого мяча, а «Наполи» к нему так и не приблизился. 0:0 – вторая безголевая ничья этих команд, «партенопеи» спустились на второе место и, видимо, еще на год распрощались с мечтой о скудетто.

А еще в Италии:

  • Похоже, у Дженнаро Гаттузо пропадает волшебство. С боевым «Дженоа» «россонери» мучились 93 минуты и забили за 7 секунд до конца. Спасибо почти списанному Андре Силве – 1:0, в девяти последних матчах Серии А «Милан» набрал 23 из 27 очков.
  • «Фиорентина» провела первый матч без умершего Давиде Астори. На 13-й минуте (номер скончавшегося капитана) арбитр приостановил матч, и стадион погрузился в 60 секунд грусти. Памяти Астори аплодировали футболисты, тренеры и фанаты, а на одной из трибун флагами выложили огромную надпись «Давиде 13». Печальный перформанс.

Испания

Гризманн опять забил, мадридцы опять победили

Антуан Гризманн, Витоло, Диего Годин («Атлетико» Мадрид)

Приятно быть «Атлетико» на этой неделе – в Лиге Европы перед тобой разложился «Локомотив», а в Примере «Сельта». Команда из Виго покусала «индейцев» после двух потерь, но не забила из симпатичных позиций, зато пропустила от Гризманна. Француз уложил на спину голкипера и красиво закрутил в верхний уголок ворот. До января Антуан забил 7 мячей в 20 играх, а в 2018-м включил режим берсерка и добавил 14 голов в 16 играх.

После перерыва арбитр зажал ранний пенальти для «Сельты», увидел штангу Радойи и зафиксировал еще две пощечины парням из Виго. К часу игры Витоло и Корреа довели счет до крупного, а мотивацию досматривать этот матч до нулевой. 3:0 – если выкинуть недавнее поражение от «Барсы», то последний раз в Примере «Атлетико» проигрывал аж в конце декабря.

А еще в Испании:

  • Денис Черышев, кажется, опять травмировался – в заявке «Вильярреала» его не было, «субмарина» без русского шустрика разобралась с «Лас-Пальмасом» (2:0).

Германия

Батшуайи просто космос

Миши Батшуайи («Боруссия» Дортмунд), «Айнтрахт»

«Боруссия» стартовала с автогола – победивший рак защитник Русс забил в свои после контратаки дортмундцев. Команды взяли паузу на голы, зато выдали убойный финиш, будто насмотрелись на Марит Бьорген на Олимпиаде. 20-летний серб Йович сравнял счет со штрафного на 74-й минуте, «Боруссия» забила в следующей же атаке.

Вышедший на замену Блум вроде принес «Франкфурту» ничью на 91-й минуте, но беда в том, что гости сами поверили в это. Защита бросила Миши Батшуайи в штрафной, ошиблась с искусственным офсайдом и получила гвоздь в девятку.

3:2 – «Дортмунд» выиграл на 94-й, Батшуайи со скамейки сделал дубль и всего забил 7 мячей в девяти матчах Бундеслиги. Лучший трансфер этого сезона.

А еще в Германии:

  • «Штутгарт» с «Лейпцигом» выдали кошмарный матч, приятнее было полтора часа попялиться в стену. 0:0 при четырех ударах в створ – теперь вы поняли, кому проиграл «Зенит» в Лиге Европы.

А еще во Франции:

  • «Ницца» выдала веселый матч с «Генгамом» – 5:2. Покер сделал не Марио Балотелли, перебравший карточек, а Алассан Плеа. Команда с Лазурного Берега только поднялась на седьмое место и, наверное, не доковыляет до еврокубков.

А еще в Шотландии:

«Селтик»
  • В местной Премьер-Лиге прошел один из двух матчей, который можно смотреть: «Селтик» задушил «Рейнджерс». Команды еще в первом тайме накидали друг другу по два мяча, «кельты» остались в меньшинстве и вдесятером украли победу – 3:2.

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