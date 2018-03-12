Eurosport
Бывший русский футболист погиб в ДТП, не дождавшись помощи за 2 часа
Новая трагедия.
Бывший футболист Владимир Герасимов погиб в Китае в возрасте 28 лет в результате автокатастрофы.
Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 марта. Герасимов ехал на скутере и был сбит автомобилем, водитель скрылся с места ДТП. В течение двух часов Владимиру никто не оказал помощь, вследствие чего он скончался, передает официальный сайт «Металлурга» из Выксы.
В настоящее время ведется сбор средств на транспортировку тела в Москву.
- Помимо «Металлурга» Герасимов выступал за «Волочанин-Ратмир», «Богемианс», «Нику» и «Калугу».
(фото: официальный сайт «Металлурга»)
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