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Бывший русский футболист погиб в ДТП, не дождавшись помощи за 2 часа

Бывший русский футболист погиб в ДТП, не дождавшись помощи за 2 часа
Eurosport

3 ч. назад

Новая трагедия.

Бывший футболист Владимир Герасимов погиб в Китае в возрасте 28 лет в результате автокатастрофы.

Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 марта. Герасимов ехал на скутере и был сбит автомобилем, водитель скрылся с места ДТП. В течение двух часов Владимиру никто не оказал помощь, вследствие чего он скончался, передает официальный сайт «Металлурга» из Выксы.

В настоящее время ведется сбор средств на транспортировку тела в Москву.

  • Помимо «Металлурга» Герасимов выступал за «Волочанин-Ратмир», «Богемианс», «Нику» и «Калугу».

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(фото: официальный сайт «Металлурга»)

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