«Nike сделал новую огненную рекламу совместно с «Барселоной»

Nike совместно с футбольным клубом «Барселона» выпустил новый рекламный ролик, в рамках новой кампании «Мяч делает нас круче».

Как сообщается на сайте «Барсы», цель кампании состоит в том, чтобы представить клуб как часть души города и продемонстрировать, как всех объединяет стиль игры, признанный во всем мире.

«Барселона» заключила рекордный контракт с «Nike в мае 2016 года.

Срок сделки – 10 лет. До сезона-2017/18 «Барса» получает 105 миллионов евро, далее – 155 миллионов.

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