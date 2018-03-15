Getty Images

Александр Кержаков возглавил юношескую сборную России

Кержаков возглавил юношескую сборную России
Р-Спорт

1 час назад

Лучший бомбардир в истории российского футбола будет учить других.

РФС объявил о назначении Александра Кержакова тренером юношеской сборной России для игроков 2001 года рождения. Экс-форвард «Зенита» подписал контракт до конца 2019 года.

«Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ. Меня также позвали работать в систему «Зенита» координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах. Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение», – отметил Кержаков.

Кержаков, в активе которого 91 матч и 30 мячей за национальную команду, завершил карьеру футболиста в июле 2017 года.

Александ – лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола).

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Кузьмину было не остановить. Перед ней преклонилась даже Домрачева

01:37
Популярные видео
«Торонто» и «Даллас» набомбили 10 шайб и определили победителя по буллитам
 325 просмотров4 ч
Малкин не забил, не ассистировал и не реализовал буллит. «Питтсбург» приуныл и слил «Рейнджерс»
 548 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться