Александр Кержаков возглавил юношескую сборную России

РФС объявил о назначении Александра Кержакова тренером юношеской сборной России для игроков 2001 года рождения. Экс-форвард «Зенита» подписал контракт до конца 2019 года.

«Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ. Меня также позвали работать в систему «Зенита» координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах. Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение», – отметил Кержаков.

Кержаков, в активе которого 91 матч и 30 мячей за национальную команду, завершил карьеру футболиста в июле 2017 года.

Александ – лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола).

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