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Сергей Еременко отказался выступать за Финляндию и ждет приглашения от сборной России

Сергей Еременко отказался выступать за Финляндию и ждет приглашения от сборной России
Eurosport

1 час назад

В отличие от братьев, игрок выбрал более сложный путь.

Финский новичок «Спартака» Сергей Еременко выразил желание выступать за сборную России.

Как сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Финляндии, игрок заявил, что больше не будет выступать за финскую команду, а хочет в будущем пробиться в состав сборной России. «Если ФИФА примет его заявку, футболист больше не наденет майку сборной Финляндии», – заявил тренер финнов до 19 лет Юха Малинен.

  • Еременко выступал за сборные Финляндии до 17, 18 и 19 лет.
  • Алексей стал игроком «Спартака» в феврале 2018 года, перейдя в московский клуб на правах аренды из «Спартака» Юрмала.

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Фото: официальный сайт футбольной ассоциации Финляндии

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