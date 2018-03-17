Getty Images

Джанлуиджи Буффон вызван в сборную Италии

Буффон вызван в сборную Италии
Eurosport

42 мин. назад

Джиджи отказывается стареть.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо назвал имена 26 футболистов, вызванных для подготовки к товарищеским играм против команд Аргентины и Англии.

В список Ди Бьяджо попал 40-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который, вероятно, завершит игровую карьеру по окончании сезона-2017/18.

  • Матч между Аргентиной и Италией состоится 23 марта, игра между Англией и Италией – 27 марта.
  • Буффон провел за сборную Италии 175 матчей и пропустил 140 голов.

Будь в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ландеског был очень щедрым: по шайбе от него получили маленькая девочка и «Нэшвилл»

02:03
Популярные видео
«Вашингтон» круто чествовал Овечкина перед матчем, Александр ответил очередным ассистом
3 580 просмотров8 ч
Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»
 686 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться