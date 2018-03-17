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Джанлуиджи Буффон вызван в сборную Италии
Джиджи отказывается стареть.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо назвал имена 26 футболистов, вызванных для подготовки к товарищеским играм против команд Аргентины и Англии.
В список Ди Бьяджо попал 40-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который, вероятно, завершит игровую карьеру по окончании сезона-2017/18.
- Матч между Аргентиной и Италией состоится 23 марта, игра между Англией и Италией – 27 марта.
- Буффон провел за сборную Италии 175 матчей и пропустил 140 голов.
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