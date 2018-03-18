День выборов. Отказ от оружия и еще 6 советов президенту страны от футбольных президентов

Не ссорьтесь с электоратом

Почему важно: эти люди голосуют за вас и доверяют вам государство, их нельзя подводить.

Кто так делал в футболе: экс-глава «Локомотива» Ольга Смородская – антипример на ножках. После Андрея Червиченко она первой в России словила столько хейта на менеджерской должности. Игра «Обругай Смородскую» развлекала фанов из Черкизово круче, чем парни на поле. Пролитая вода, вытертая шарфиком «Локо», вызверила болельщиков сильнее, чем провалы в селекции – мадам-президент не спасли бы 10 сайтов Wonderzine.

Ольга была русским футбольным Трампом – напрыгивала на медиа, снимала людей без объяснений (Красножан), фонтанировала бредовыми заявлениями (Ибричич – в топ-10 полузащитников Европы) и отметала заслуги прошлого речами про 10 лет лузерства. Никто не сделал больше для понижения явки «Локомотива», как Смородская.

Используйте соцсети

Почему важно: простой и современный способ донести позицию – от твиттера и инстаграма до снэпчата и телеграма.

Кто так делал в футболе: новый президент «Локо» Илья Геркус сочетает милоту и корпоративность. Фейсбук он использует как ЖЖ из 2008-го – хвастается успехами, зовет болельщиков на стадион, рассказывает о примочках стадиона.

Инстаграм – это более личное. Личное присутствие Геркус заменяет небольшим плюшевым зайцем, подарком дочери. Он путешествует с хозяином по Европе и негласно говорит зрителям: смотрите, мы были здесь. По крайней мере, это превращает замену банального селфи в очень человечную историю.

Не увлекайтесь соцсетями

Почему важно: большие дяди либо показывают себя людьми, либо превращаются в отделение пресс-службы.

Кто так делал в футболе: Жан-Мишель Оляс из «Лиона» накопил 469 тысяч фолловеров. но до сих пор теряет грань между трэшем и дистиллированным контентом. После трансфера Мбаппе в «ПСЖ» он ретвитнул видос с мастурбирующим кенгуру и подписал: «Нассер и ФФП».

Дедушка (Олясу 68) нелепо оправдался тем, что спутал лайк и ретвит, хотя любой пользователь увидит различия. Если не справляетесь с любовью к интернету, то заведите грамотного пиар-помощника, отличающего дичь от вирусняка.

Не применяйте оружие

Почему важно: война – зло, нет войне.

Кто так делал в футболе: ростовский бизнесмен Иван Саввиди купил греческий ПАОК еще в 2012-м и попал в заголовки за неделю до русских выборов-2018. Он выскочил на поле после отмененного гола и показал судьям кобуру на поясе. Арбитры струхнули человека с пистолетом и охраной и сбежали в раздевалку и оттуда засчитали мяч ПАОК.

Греческая лига тут же ушла на перерыв, полиция получила ордер на арест Ивана. Да, клуб победил в конкретном матче, но дальше Саввиди вряд ли появится на стадионе. Или сдаваться властям, или продавать ПАОК.

Не ругайтесь с полезными людьми

Почему важно: строить отношения лучше, чем разрушать.

Кто так делал в футболе: Флорентино Перес привел в «Реал» пару контейнеров звезд и грамотно продавал их – рекламным агентствам и в другие клубы. Он ублажал футбольных селебрити и вывел это мастерство на вершину во второй приход на «Бернабеу».

Флорентино еще в 2004-м поссорился с Жорже Мендешом из-за Рикарду Карвалью – агент никак не скидывал ценник за выстрелившего защитника «Порту». Представитель «бланкос» вернулся с переговоров с фразой «Больше мы с этим Мендешом не договариваемся».

Чтобы снова сделать «Мадрид» великим, Пересу понадобились звезды. Шесть лет спустя Фло публично поручкался с Жорже и захапал Роналду, Моуринью, Ди Марию и того же Карвалью. Ничего личного – просто политика, Мендеш снова стал полезен.

Боритесь за выгоду для своих

Почему важно: забывать о благах для граждан – дурной тон.

Кто так делал в футболе: «Тоттенхэм» ненавидят во всех кабинетах клубов ЛЧ. Главная причина – Дэниэл Леви, с которым невозможно вести переговоры. «Шпоры» спокойно покупают игроков, но расстаются с ними в последние часы трансферного окна. «Реал» с боями выдрал из Лондона Модрича и Бэйла – Леви не сдался, пока не вытряс за лидеров максимальный кэш.

Перес предвидит, что баттл за Кейна начнется с отметки 250 миллионов, и это нормальная ситуация для жадного президента «Тоттенхэма». Дэниэл не отдаст ни евро, плюс клуб строит новый стадион, из-за чего сильно экономит – лишние деньги не помешают. И Леви для этого идеальный делец.

Сохраняйте идентичность

Почему важно: национальное самосознание превыше всего.

Кто так делал в футболе: «Бавария» и ее босс Ули Хенесс – чуть ли не единственные, кто насаждают провальные ценности на рынке грандов. Фоточки футболистов с «Октоберфеста» забавляют соцсети каждый год, но с таким обрядом болельщики не забывают, какой город представляет эта толпа.

Хенесс ввел штрафы для легионеров, которые не хотят учить немецкий, и ценит Рибери с Роббеном выше новичков, потому что старики прониклись духом «Альянц-Арены». Даже в расставании с Гвардиолой есть что-то патриотическое – «Бавария» перестала быть собой и больше космополитизировалась, в ней стало меньше немцев и даже людей, работавших в клубе десятилетиями.

«Важно не забывать, откуда ты», – говорит каждым жестом Ули и собирает этим тонны респектов от болельщиков. Какой смысл в победах, если ты не знаешь ни одного из бегающих по газону паразитов.

Кокорин и Ребров позвали на выборы в инстаграме и отказались это прокомментировать

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