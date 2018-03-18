Мохамед Салах повторил достижение Аршавина, «Ювентус» сыграл вничью. Весь попкорн жаркой субботы

Англия

Салах пригвоздил «Уотфорд» покером

Команда Клоппа влетела в прошлом туре «МЮ» и выместила злость на крепком «Уотфорде» Хави Грасии. Салах сбил гнездо «шершней» со шпиля «Энфилда» уже на третьей минуте, после чего мерсисайдцы использовали его до конца игры вместо мяча. Африканский шаман угомонился только после покера, попутно установив кучу рекордов – о них чуть ниже.

Мо расщедрился и подарил один гол Фирмино, угостив бразильца ассистом (5:0). Мерсисайдцы воспользовались участием «Тоттенхэма» в Кубке Англии и выскочили на третье место.

А еще:

Салах – первый игрок «Ливерпуля», оформивший покер в АПЛ с 2013 года, когда Луис Суарес расчленил «Норвич».

Египтянин проявил шикарную эффективность: 4 удара, 4 гола. Последним снайпером, казнившим в АПЛ без лишних сантиментов, был Андрей Аршавин. В 2009-м его волшебный покер расстроил «Ливерпуль».

Мо – четвертый футболист «Ливерпуля», отличившийся покером в АПЛ. Кроме него и Суареса зажгли Робби Фаулер и Майкл Оуэн.

Тосун отработал пару миллионов

Зимой «Эвертон» отвалил «Бешикташу» 30 миллионов евро за турецкого крепыша Дженка Тосуна. Нападающий взял месяц на адаптацию и в марте мужика поперло – он забил в третьей игре подряд. Вслед за голами в ворота «Бёрнли» и «Брайтона» Дженк торпедировал дублем уверенно идущий на дно «Сток» (2:1). «Гончаров» подвел Чарли Адам, выпросивший у судьи красную карточку к 30-й минуте.

Тосун повторил достижение соотечественника Тункая Шанли, который в 2008-м размазал дублем «Астон Виллу».

А еще в Кубке Англии:

В этом сезоне «Суонси» набегал на переигровки в трех раундах Кубка до встреч с «Тоттенхэмом», но «шпоры» легко поджарили «лебедей» (3:0). Эриксен оформил дубль, еще один мяч на счету Ламелы. Лондонцы вышли в полуфинал Кубка Англии второй сезон подряд.

«МЮ» забил по мячу в ворота «Брайтона» и протиснулся в полуфинал. До перерыва в пятой игре подряд отличился Лукаку, а в конце матча счет удвоил Матич. Моуринью тоже чуть не забил – судью. В конце первого тайма португалец почистил снег, который полетел в сторону резервного арбитра, но Жозе вовремя извинился.

Испания

«Валенсия» снова обошла «Реал»

Команда Марселино спокойно разбила «Алавес» (3:1) благодаря вдохновенной игре плеймейкера Дани Парехо. Испанец запилил седьмой ассист в сезоне, установив личный рекорд. «Валенсия» после шести матчей, в которых не набрала ни одного очка, выдала серию из шести побед и одной ничьей.

А еще в Испании:

«Депортиво» Кларенса Зеедорфа потерял важные очки в борьбе за выживание. Галисийцы сыграли дома ничью 1:1 против прямого конкурента «Лас-Пальмаса». Серия «Депора» без побед в Примере насчитывает 14 матчей и это повторение клубного антирекорда сезона-2014/15.

«Бетис» разгромил «Эспаньол» (3:0) и подкрался к зоне еврокубков на расстояние в четыре очка. Севильцы больше всех в этом сезоне забили головой – 13 банок.

Италия

«СПАЛ» подарил надежду «Наполи»

Неаполитанцы презентовали «Юве» фору в четыре очка, но туринцы неожиданно не увеличили ее по максимуму. Виноват аутсайдер «СПАЛ», настолько забетонировавший оборону, что «Старая синьора» ни разу не пробила в створ за весь матч (0:0). В последний раз подобное произошло в сентябре прошлого года на «Камп Ноу». Победная серия команды Аллегри из 12 матчей прервалась.

Ясмин Куртич Миралем ПьяничGetty Images

А еще в Италии:

«Сассуоло» выиграл впервые с декабря – команда набрала три очка в Удине (2:1). У фриульцев все очень плохо – пять поражений подряд. Массимо Оддо скоро погонят.

Германия

«Шальке» закрепился на втором месте

Команда Коноплянки, который не попал в старт, выиграла пятый матч подряд. Гельзенкирхенцам повезло – игрок «Вольфсбурга» Паул Верхаг не реализовал пенальти на 76-й минуте при счете 0:0, а за четыре минуты до конца основного времени другой «волк», Робин Кнохе, отметился автоголом. «Шальке» впервые с сезона-2009/10 не пропустил в четырех матчах подряд.

А еще:

29-летний кипер «Шальке» Ральф Ферманн отразил девятый пенальти в Бундеслиге. Из действующих киперов столько же у Бернда Лено из «Байера».

А еще в Германии:

Безумную перестрелку затеяли в Менхенгладбахе «Боруссия» и «Хоффенхайм» (3:3). Гости трижды вели в счете, но «жеребцы» вырвали ничью. Спасительный мяч команда Хекинга забила на 90-й минуте.

Богатым клубам нужно присмотреться к защитнику «Аугсбурга» Филиппу Максу. В матче против «Вердера» бешеный Макс забил 12-й мяч в сезоне и побил рекорд среди игроков линии обороны Филипа Лама – баварец настрелял 11 голов в сезоне-2012/13. «Аугсбургу» это не помогло – поражение от «Вердера» (1:3).

А еще во Франции:

Йоанн Гуркюфф, многообещающую карьеру которого сгубили то ли травмы, то ли лень, завершил серию из 15 матчей без голов в составе «Ренна». 31-летний фантазер помог бретонцам испепелить на выезде «Бордо» (2:0) и закрепиться на пятом месте.

«ПСЖ» проведет матч текущего тура в воскресенье, как и «Марсель» с помятым армейцами «Лионом» – команды встретятся на «Велодроме».

А еще в Голландии:

Болельщики «ПСВ» устроили минутную овацию немецкому нападающему «Венло» Леннарту Ти, который пропустил матч по уважительной причине – в день игры он пожертвовал кровь человеку, страдающему от острого лейкоза. «ПСВ» выиграл со счетом 3:0 и идет первым в чемпионате, опережая на 10 очков «Аякс».

Фейсбук очень спортивен и приятен