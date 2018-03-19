Покеры Икарди с Криштиану Роналду, гол Месси, поражение «Баварии». Главное о футбольном воскресенье

Испания

«Барса» уработала «Бильбао», Месси установил очередной рекорд

На неделе «Барселона» перемолола «Челси» в Лиге чемпионов, поэтому на матч Примеры с «Атлетиком» вышла аж с Пако Алькасером. Запасной форвард играл вместо перебравшего карточек Суареса и удачно подставил ногу в штрафной на восьмой минуте.

«Бильбао» внезапно не сопротивлялся и наполучал миллион атак до перерыва: Коутиньо попал в перекладину, Месси поиздевался над голкипером на добивании, у Алькасера был шанс на дубль. Лео положил в нижний угол на 30-й минуте, а всего за тайм «Барса» нанесла 9 ударов в створ против 0 у басков. Гостям очень повезло, что они пропустили всего 2 мяча, хотя наиграли на полный разнос.

После перерыва Вальверде включил энергосберегающий режим, «Атлетик» забегал активнее, но не приблизился к голу и каким-то турбомоментам. Вышли оставшиеся на банке Иньяки Уильямс и Ариц Адурис, «Камп Ноу» похлопал Андресу Иньесте и больше не увидел забитых мячей. 2:0 – проходная победа «Барселоны».

А еще:

Роналду забил 4 мяча каталонцам (не «Барсе»)

В первом круге «Жирона» вынесла «Реал», но теперь у «бланкос» есть горячий Роналду. Португалец вновь забил в чемпионате, и это уже восьмой матч с голами Криша подряд, сейчас ему хватило 11 минут. «Мадрид» держал соперника в напряжении ленивыми атаками, но расслабился сам и в середине тайма пропустил от топ-бомбардира «Жироны» Стуани.

Роналду ответил в начале второй половины – меньше чем за 20 минут Криш забил сам, отдал на Васкеса и оформил хет-трик. Стуани кивнул в штрафной на второй гол и впрыснул немного интриги, но главное веселье понеслось после 85-й минуты: Бэйл приколотил каталонцев пятым гвоздем, оборона «Реала» пропустила третий после стандарта, а Роналду добавил покер в добавленное время.

6:3 – «Мадрид» поддержал проигравшую в Индиан-Уэллс Касаткину и дал немного тенниса.

А еще:

«Жирона» в третий раз за сезон пропустила 6 мячей – кроме «Реала» были «Барселона» на «Камп Ноу» и внезапно «Лас-Пальмас».

Покер Роналду и еще 5 голов простых смертных из матча «Реала» и «Жироны»

А еще в Испании:

Гризманн забил с пенальти «Вильярреалу» на 20-й минуте, «Атлетико» топил «субмарину» всеми силами, но недооценил турецкий перископ. Энеш Юнал вышел на замену и за 19 минут перевернул игру, причем победный мяч провел в компенсированное время. 2:1 – «индейцы» никак не победят «Вильярреал» уже шесть матчей Примеры подряд. Денис Черышев не попал в заявку из-за повреждения, но его все равно зачем-то вызвал в сборную Черчесов.

Витоло и Сансоне немного потолкались, но судья словил приход и удалил только мадридца

«Севилья» вынесла из ЛЧ «Ман Юнайтед», но разложилась в чемпионате перед «Леганесом». 1:2 – андалусийцы забили единственный мяч вдесятером и даже чуть не спаслись.

Англия

Конте спас сезон и затащил «Челси» в полуфинал Кубка Англии

«Челси» по-свойски возился с мячом в матче с «Лестером», но нападение не было таким опасным от скомканных перепасов на чужой половине. Защитники «синих» внимательно следили за рывками Варди, поэтому опасность больше шла от вингбека Симпсона, чем от забивного форварда «лис».

Лондонцы впервые забили после углового у своих ворот – Виллиан разогнал нападение, вовремя отдал на Морату, испанец удрал от недотепы Моргана и подобрал ногу для точного пинка в сетку. Альваро отличился впервые с декабря и прервал серию из 13 сухих игр.

«Лестер» активнее задвигался после перерыва, появилось пространство для Варди, но когда казалось, что «Челси» отодвинул игру от ворот, оборона «синих» напожарила. После заброса Мареза у «лис» получился удар и аж три добивания – Джейми с мясом внес мяч за ленточку.

Дальше были выматывающие экстратаймы, в котором произошло совсем чудо: Канте навесил в штрафную, а головой забил 169-сантиметровый Педро (спасибо выходу Шмейхеля). 2:1 – «Челси» прошел в полуфинал Кубка.

А еще:

Германия

«Бавария» внезапно проиграла «Лейпцигу» неосновным составом

Хайнкес оставил на скамейке Боатенга, Мартинеса и Левандовского и столкнулся с неудобной схемой в три защитника у соперника. Правда, все три задних смотрело, как Вагнер кивком головы реализует первый же момент, а кроме него на кросс Хамеса набегало еще двое партнеров – 1:0. Мюнхенцы откатились в оборону и получили три опасных удара еще до получаса игры – где-то подтащил Ульрайх, а где-то спас Зюле.

«Бавария» все же пропустила от подключившегося Наби Кейта на 37-й минуте. Чемпионы смотрелись ужасно и лишь раз за тайм пробили в створ. «РБ» же не сбавил обороты после перерыва и забил еще: Вернер улетел от упавшего Хуммельса и закатил мяч в ворота. Тимо чуть не положил третий гол, похоронивший бы мюнхенцев, но не попал в ближний. Видаль в ответ простил наглецов, подставив голову под кросс Киммиха и не забив в пустой угол.

Хайнкес выпустил Рибери и Левандовского, но увидел лишь три выстрела в створ за целый матч (у «Лейпцига» в два раза больше). 1:2 – «Бавария» пострадала от ротации и проиграла в Бундеслиге впервые с конца ноября. Отрыв от второго места сжался до миллиметрических 17 очков. Интрига в чемпионате возродилась.

А еще в Германии:

Миши Батшуайи опять забил за «Боруссию», и она спокойно выиграла у «Ганновера» – 1:0. Это уже восьмой гол шебутного бельгийца в 11 играх за «Дортмунд», в среднем он кладет мячи каждую 81 минуту.

«Кёльн» дома бахнул «Байер» (2:0) и оттолкнулся от дна – впервые с третьего тура они не на последнем месте, теперь там «Гамбург».

Италия

Икарди сделал покер и четвертовал «Сампдорию»

«Интер» лихорадило, но теперь есть все признаки, что миланцы выздоравливают. «Нерадзурри» засадили «Сампдории» пять пуль, причем к перерыву было 4:0. Икарди сделал хет-трик максимально разнообразно – с пенальти, пяткой и на добивании, а на 51-й минуте пробил с отскоком от газона и оформил покер. 5:0 – Мауро стал пятым аргентинцем, забивавшим 100 мячей в Серии А. До показателей Игуаина (110) капитану «Интера» осталось всего 7 банок.

А еще в Италии:

«Милан» быстро повел в счете, пропустил дуплет за минуту от «Кьево» и ушел на перерыв отстающим. Но потом Кутроне забил с помощью видеоповтора, а на 82-й Андре Силва принес вторую победу «россонери» в Серии А подряд. 3:2 – Гаттузо в 2018-м проигрывает только «Арсеналу» Венгера.

Видеоповтор подсказал главному арбитру, что гол забит по правилам, и Кутроне снесло крышу от счастья

«Наполи» дома додавил «Дженоа» – единственный мяч провел затылок Альбиоля на 71-й минуте. Отставание от «Ювентуса» сократилось до двух очков (а было четыре).

Четвертьфиналист ЛЧ «Рома» задушила «Кротоне» на выезде – 2:0, забили Эль-Шаарави и Наингголан.

«Аталанта» психанула и на выезде распяла «Кьево» – 5:0. Парни из Бергамо обошли «Сампдорию» и поднялись на седьмое место.

Лукас Лейва забил впервые с 2009 года, но его «Лацио» все равно не победил «Болонью» – 1:1. После ничьей римляне вылетели из топ-4 и пропустили вперед «Интер».

«Фиорентина» назовет тренировочный комплекс в честь Астори

Франция

«Париж» отскочил в матче с «Ниццей»

«За деньги можно купить игроков, но нельзя купить команду, – жег Марио Балотелли в интервью перед игрой. – «ПСЖ» такой же клуб Лиги 1, как «Генгам». Видел только их матч с «Реалом», и они заслуженно проиграли». Бало попал в штангу на старте матча, Кавани ответил ему таким же быстрым звоном каркаса, но последней смеялась «Ницца» – Сен-Максимен улетел к воротам и покатил мяч мимо Ареоля. Для выравнивания счета Ди Марии хватило трех минут.

Команды щекотали друг над другом быстрыми атаками, Балотелли еще раз стукнул в трубу головой и расстроился из-за перекладины, но три очка забрал «ПСЖ». Дани Алвес выскочил на подачу Рабьо и замкнул пас головой из центра штрафной. 2:1 – за деньги не купишь команду, но можно купить игроков для победы, Марио.

«Лион» фантастически победил «Марсель»

В дерби «Олимпиков» быстро горячо: сначала Роланду забил из вратарской, Манданда совершил два киберсэйва, но не спас марсельцев от автогола (попал бойфренд Памелы Андерсон Адиль Рами). Молодой Ауар положил в касание и вывел «Лион» вперед, Митроглу опять сравнял счет, но прикончивший «ПСЖ» в январе Мемфис Депай на 90-й минуте снял скальп с «Марселя».

3:2 – футболисты поцапались после финального свистка, из-за того что защитник Марсело в стиле Месси показал чужим фанам майку. «Просто напомнил им, сколько очков мы взяли у «Марселя», – невинно объяснил жест шестой номер лионцев.

Салах повторил достижение Аршавина, «Ювентус» дал шанс «Наполи». Весь попкорн жаркой субботы

Все-все-все главные истории в вашем телеграме