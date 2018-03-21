Дроны снимают дворцы депутатов. Но в футболе их используют эффективнее

Самое известное появление дронов в футболе – матч между Сербией и Албанией в 2014 году – привело к позорнейшим беспорядкам. Албанский крановщик Исмаил Морина запустил беспилотник прямо к полю, подвесив к нему большой флаг с черным двуглавым орлом – символом националистических группировок в Албании.

Защитник сербов Стефан Митрович не оценил поступок, схватил стяг, повалил его на землю и неосознанно врубил режим GTA. Его краткие итоги: игроки запустили массовую драку, на поле выбежали местные ультрас, на трибунах расчехлили ракетницы. Албанцам пришлось убегать в раздевалку, уворачиваясь от камней: матч, естественно, отменили – между странами возник дипломатический конфликт.

Ребята, у которых не поехала крыша, используют дроны, чтобы не сорвать матч, а выиграть. Первым из европейских топ-клубов беспилотник внедрил «Наполи». Маурицио Сарри юзал технологию еще в «Эмполи», после переезда в Неаполь от нее не отказался.

Коуч использует технику для тренировок: дрон снимает занятие «Наполи» с высоты 50 метров, после чего Сарри получает съемку и указывает игрокам на ошибки. Несмотря на яркость «Неаполя» в атаке, Маурицио беспокоит компактность в защите – большие разрывы между футболистами хорошо заметны благодаря камере, охватывающей все поле целиком.

На многочисленных конференциях Сарри задавался вопросом: почему тренеры следят за игрой с технической зоны вместо того, чтобы наблюдать с трибун. Еще более широкий обзор дает беспилотник: игроки в точности до метра знают, какую позицию им нужно занять, чтобы ограничить свободные зоны для соперника.

Главный тренер «Чарльтона» Карл Робинсон видит преимущества дрона не только для защиты, но и для атаки. Клуб из Чемпионшипа работает над выходом из обороны и прессингом: съемка с беспилотника дает игрокам полное представление, когда начинать давление и на кого выбрасываться.

В преимуществе дронов боссов «Чарльтона» убедил тренер юношеской команды Дэвид Паудерли. Коуч увлекся технологиями после матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией» – Sky Sports транслировал игру камерами, которые были подвешены на верхних ярусах «Камп Ноу».

«Я подумал, могу ли использовать нечто подобное на своих тренировках. Пробовал прикрепить камеры к ограждениям, забору на базе, но получал не идеальный обзор. Так я и пришел к идее с дронами», – вспоминает Паудерли.

По словам Дэвида, он спустил больше 1000 фунтов на оборудование и чуть меньше – на специализированные курсы. Перед тем, как использовать дроны на тренировках, Паудерли прошел подготовку под управлением гражданской авиации – это был последний шаг к лицензии.

Такие усилия оказались не напрасны. Во-первых, сам анализ в «Чарльтоне» становится все более объективным – тренеры допускают ошибки, когда полагаются на глаза. Во-вторых, игроки прокачивают понимание футбола. Это особенно полезно в молодом возрасте – с 14 лет футболисты больше работают над тактикой.

Дискомфорт доставляет лишь шум от работы дронов, но со временем игроки привыкают и к нему. Видят бесконечные плюсы: капитан английской сборной до 19 лет Джей Дасилва, например, признался, что начинает понимать, сколько пространства у него есть на разных участках поля.

Технологией вдохновляются не только внутри «Чарльтона», но и за его пределами. Клубы АПЛ практически в полном составе оснащены беспилотниками, а к Паудерли уже обратились «Барселона» и «Аякс». Клубы пригласили Дэвида в тренировочный центр, чтобы показать, как именно работает система.

«На меня уже выходил «Тоттенхэм» – они хотят использовать беспилотники в академии клуба. Мы встречались с Кике Флоресом и позволили ему попробовать технологию самому. Голландская федерация футбола тоже сделала запрос», – перечисляет и хвастается Паудерли.

Робинсон уверен, что беспилотники двигают «Чарльтон» вперед: инновации облегчают жизнь тренерам, а это позволяет игрокам лучше понимать футбол. Современные технологии влияют даже на появление новых рабочих мест – теперь в каждом клубе должен быть сотрудник, умеющий управлять дроном.

Без съемок с беспилотника не обходится ни одно политическое расследование, но реальной пользы от них ноль – дворцы депутатов давно перестали быть секретом. В футболе все по-другому – для Сарри и энтузиастов из «Чарльтона» это действительно стоящая штука.

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