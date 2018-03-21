Хави: «Усэйн Болт – прекрасный атлет, но на футбольном поле нужно думать, а не только бегать»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави прокомментировал желание легкоатлета Усэйна Болта стать профессиональным футболистом.

«Что делает разницу в современном футболе? Талант. А что такое талант? Это умение контролировать то, что делаешь ты, и то, что делают другие. Ты играешь при помощи головы, а не только при помощи ног.

Мне нравится Усэйн Болт, он прекрасный атлет. Если говорить только о физике, то никто не приблизился к нему. Но при всем уважении к Болту, он никогда не создаст разницы на футбольном поле», – процитировал Хави Goal.

Хави сыграл за «Барселону» 505 матчей и забил 58 мячей. Сейчас игрок выступает за команду «Аль-Садд».

Болт давно выражает желание играть в футбол на профессиональном уровне.

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