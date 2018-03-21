Eurosport

Хаби Алонсо нахимичил с налогами. Бывшего игрока «Ливерпуля» и «Реала» могут закрыть на 5 лет

Хаби Алонсо нахимичил с налогами. Бывшего игрока «Ливерпуля» и «Реала» могут закрыть на 5 лет
Eurosport

1 час назадОбновлено 56 мин. назад

И это не шутки.

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо предположительно не заплатил испанскому государству 2 млн евро налогов в период с 2010 по 2012 год.

Испанская прокуратура считает, что возможным наказанием Алонсо будут 4 млн евро штрафа и пятилетний срок заключения. По версии обвинения, экс-игрок «Реала» укрыл от властей полную сумму, которая была выплачена ему за владение имиджевыми правами, сообщил Independent.

  • Алонсо не первый футболист, столкнувшийся с подобными проблемами. Ранее испанские власти занимались расследованиями доходов Криштиану Роналду, Лионеля Месси и коуча Жозе Моуринью.
  • Месси в итоге получил наказание в виде 21 месяца тюрьмы условно.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Второй хет-трик Панарина в карьере уничтожил «Рейнджерс»

03:39
Популярные видео
«Виннипег» затащил «Лос-Анджелес» в овертайм и казнил шайбой Коннора
 326 просмотров5 ч
«Тампа» Кучерова организовала камбэк со счета 0:3 и вырвала победу над «Торонто»
 847 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться