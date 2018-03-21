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Роналдиньо вступил в партию, выступающую за принудительное лечение геев

Роналдиньо вступил в партию, выступающую за принудительное лечение геев
Eurosport

1 час назад

После успеха Джорджа Веа все больше бывших футболистов уходят в политику.

Легенда бразильского футбола Роналдиньо начал политическую карьеру и присоединился к республиканской партии Бразилии (PRB). Экс-звезда «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана» балотируется на всеобщих бразильских выборах в октябре 2018 года.

«Я счастлив участвовать в проекте, направленном на улучшение и модернизацию нашей страны», – сказал Роналдиньо официальному сайту PRB.

PRB известна ультраконсервативными взглядами, защитой традиционных ценностей и преследованием ЛГБТ. В ее задачи входит не только борьба против однополых браков, но и призыв к принудительному лечению представителей нетрадиционных сексуальных предпочтений.

  • Годом ранее Роналдиньо выражал поддержку партии патриотов (PEN), чей лидер Жаир Болсонаро обвиняется в гомофобии, расизме и ксенофобии.
  • 21 марта Роналдиньо исполнилось 38 лет.

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