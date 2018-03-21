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Паранормальный пенальти из дворового футбола. Ты пересмотришь его раз 50

Паранормальный пенальти из дворового футбола. Ты пересмотришь его раз 50
Eurosport

22 мин. назад

Ну как же это круто.

В соцсетях появилось видео, на котором парень исполняет пенальти во дворе.

Где именно развлекались юные футболисты, и кто автор космического удара, неизвестно, но выполнен он гениально и изумительно. Вы ведь тоже в шоке?

  • В профессиональном футболе за такое исполние судья назначил бы свободный удар.
  • В некоторых странах футболисты практикуют удары пяткой с разбега.

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