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Диего Марадона такой маленький, что высоченный Патрик Клюйверт проигнорировал рукопожатие великого

Марадона такой маленький, что высоченный Клюйверт проигнорировал рукопожатие великого
Eurosport

38 мин. назад

Две легенды, видимо, что-то не поделили.

Экс-нападающий сборной Голландии Патрик Клюйверт перед началом выставочного матча команд Жозе Моуринью и Диего Марадоны не пожал руку великому аргентинцу.

Во время обмена рукопожатиями Диего протянул голландцу руку, но тот проигнорировал жест и поздоровался со следующим по очереди футболистом. Неизвестно, существует ли какой-то конфликт между легендами.

  • Диего Марадона – чемпион мира 1986 года и серебряный призер ЧМ-1990.
  • Патрик Клюйверт – победитель Лиги чемпионов сезона-1994/95 и бронзовый призер Евро-2000 и Евро-2004.

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