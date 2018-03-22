Диего Марадона такой маленький, что высоченный Патрик Клюйверт проигнорировал рукопожатие великого

Экс-нападающий сборной Голландии Патрик Клюйверт перед началом выставочного матча команд Жозе Моуринью и Диего Марадоны не пожал руку великому аргентинцу.

Во время обмена рукопожатиями Диего протянул голландцу руку, но тот проигнорировал жест и поздоровался со следующим по очереди футболистом. Неизвестно, существует ли какой-то конфликт между легендами.

Диего Марадона – чемпион мира 1986 года и серебряный призер ЧМ-1990.

Патрик Клюйверт – победитель Лиги чемпионов сезона-1994/95 и бронзовый призер Евро-2000 и Евро-2004.

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