Eurosport
Диего Марадона такой маленький, что высоченный Патрик Клюйверт проигнорировал рукопожатие великого
Две легенды, видимо, что-то не поделили.
Экс-нападающий сборной Голландии Патрик Клюйверт перед началом выставочного матча команд Жозе Моуринью и Диего Марадоны не пожал руку великому аргентинцу.
Во время обмена рукопожатиями Диего протянул голландцу руку, но тот проигнорировал жест и поздоровался со следующим по очереди футболистом. Неизвестно, существует ли какой-то конфликт между легендами.
- Диего Марадона – чемпион мира 1986 года и серебряный призер ЧМ-1990.
- Патрик Клюйверт – победитель Лиги чемпионов сезона-1994/95 и бронзовый призер Евро-2000 и Евро-2004.
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