Генрих Мхитарян в 7-й раз подряд признан лучшим игроком Армении

Игрок «Арсенала» Генрих Мхитарян в седьмой раз подряд получил награду лучшему футболисту Армении.

«Те призы, которые я получаю – не только моя заслуга. Это командная заслуга, и я благодарен моим партнерам, которые помогают мне показать себя», – отметил Мхитарян товарищей по национальной команде.

В 2017 году Генрих выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы в составе «Манчестер Юнайтед».

В ближайшие дни сборная Армении сыграет 2 товарищеских матча – против Эстонии (24 марта) и против Литвы (27 марта).

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