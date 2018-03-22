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Генрих Мхитарян в 7-й раз подряд признан лучшим игроком Армении

Мхитарян в 7-й раз подряд признан лучшим игроком Армении
Eurosport

1 час назад

У полузащитника «Арсенала» нет конкурентов в своей стране.

Игрок «Арсенала» Генрих Мхитарян в седьмой раз подряд получил награду лучшему футболисту Армении.

«Те призы, которые я получаю – не только моя заслуга. Это командная заслуга, и я благодарен моим партнерам, которые помогают мне показать себя», – отметил Мхитарян товарищей по национальной команде.

  • В 2017 году Генрих выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы в составе «Манчестер Юнайтед».
  • В ближайшие дни сборная Армении сыграет 2 товарищеских матча – против Эстонии (24 марта) и против Литвы (27 марта).

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